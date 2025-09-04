Topo

Conmebol elimina Independiente da Sul-Americana; La U também é punida

Briga entre torcedores fez jogo na Argentina ser cancelado há duas semanas - Alejandro PAGNI / AFP
Briga entre torcedores fez jogo na Argentina ser cancelado há duas semanas Imagem: Alejandro PAGNI / AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

04/09/2025 20h41

A Conmebol divulgou as punições a Independiente e Universidad de Chile (La U) em relação à barbárie ocorrida há duas semanas, na Argentina, durante o jogo entre as duas equipes pelas oitavas de final da Sul-Americana. O jogo foi cancelado diante de uma briga entre torcidas que acabou com feridos.

Quais foram as decisões?

O Independiente está eliminado da competição. Mandante da partida em questão, a equipe também atuará sem torcedores por sete jogos em competições da Conmebol — tanto em jogos dentro de casa quanto em compromissos longe de Avellaneda.

Já a La U avançou às quartas de final, mas também acabou punida com portões fechados: o clube chileno não receberá fãs em seu estádio pelos mesmos sete jogos. A medida também é válida para confrontos como visitante.

Os dois times receberam uma multa fixa de US$ 150 mil (cerca de R$ 815 mil). A punição da Conmebol também prevê medidas por parte dos clubes contra o racismo e a violência no futebol.

O Independiente tomou uma punição adicional de US$ 100 mil (R$ 544 mil), enquanto a La U pagará um extra de US$ 120 mil (R$ 653 mil). Os argentinos, portanto, pagarão R$ 1,36 milhão, e os chilenos desembolsarão R$ 1,47 milhão no total. Os valores em reais são aproximados.

Relembre a barbárie

A confusão começou no final do primeiro tempo no estádio do Independiente. Imagens mostraram torcedores das duas equipes atirando pedras e outros objetos em direção aos rivais. Chilenos chegaram a colocar fogo nas arquibancadas do estádio Libertadores de América e uma bomba foi lançada na direção dos argentinos.

Briga entre torcedores paralisou Independiente x Universidad de Chile
Imagem: SebastiÃ¡n Ãanco/Getty Images
Briga entre torcedores paralisou Independiente x Universidad de Chile
Imagem: SebastiÃ¡n Ãanco/Getty Images

O sistema de som do estádio pediu a saída dos chilenos das arquibancadas para que o jogo recomeçasse — eles não obedeceram. Os times voltaram a campo e o jogo foi reiniciado mesmo assim, mas acabou paralisado dois minutos depois.

Torcedores da Universidad de Chile foram retirados das arquibancadas por uma equipe de seguranças. Alguns, no entanto, se recusaram e ficaram no local. Segundo o jornal TyC Sports, a Conmebol proibiu a presença de policiais no setor destinado aos chilenos, deixando apenas uma equipe de segurança particular.

Argentinos invadiram o setor e atacaram os chilenos. As imagens divulgadas pelos veículos Olé e TyC Sports, da Argentina, mostram ataques com pedaços de madeira. Em um vídeo, um torcedor aparece pendurado na grade da arquibancada e, depois, caindo.

Imagens de fora do estádio mostram alguns torcedores saindo ensanguentados. Dentro dele, outros ficaram apenas de cueca após terem as roupas tiradas pela torcida rival e alguns aparecem completamente nus.

Após mais de uma hora de paralisação, o jogo foi cancelado pela Conmebol. A partida estava 1 a 1, e a Universidad de Chile estava se classificando por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Santiago.

