Conmebol desclassifica Independiente da Copa Sul-Americana por atos violentos

04/09/2025 20h37

ASSUNÇÃO (Reuters) - A Conmebol desclassificou nesta quinta-feira o clube argentino Independiente da Copa Sul-Americana por violência em seu estádio durante a partida contra a Universidad de Chile nas oitavas de final, de acordo com uma decisão da entidade.

A Universidad de Chile avançará para as quartas de final do torneio.

A unidade disciplinar da entidade sul-americana também multou o clube de Avellaneda em US$250.000 e seu rival em US$270.000.

(Reportagem de Daniela Desantis)

