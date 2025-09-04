Conheça Martín Palermo, novo treinador do Fortaleza

O Fortaleza anunciou na última quarta-feira a contratação do técnico argentino Martín Palermo. O ex-jogador do Boca Juniors chega ao Leão do Pici para substituir Renato Paiva, demitido após a derrota para o Internacional.

A Gazeta Esportiva preparou uma análise sobre a carreira do nov0 comandante do Leão do Pici, como seus últimos trabalhos e estilo e jogo, além da trajetória como atleta.

Quem é Martín Palermo?

Carreira como jogador

Natural de La Plata, na Argentina, Palermo, conhecido como El Loco, tem 51 anos e carrega uma vasta história no futebol. Como jogador, foi revelado pelo Estudiantes, onde jogou de 1992 a 1997, mas escreveu seu nome em outro clube argentino: o Boca Juniors.

Palermo fez parte das campanhas vitoriosas do Boca nas Libertadores de 2000 e 2007, além de conquistar a Copa Intercontinental (2000), duas vezes a Sul-Americana, três vezes a Recopa Sul-Americana e seis vezes o Campeonato Argentino (quatro Apertura e duas Clausura). Ele defendeu o clube em duas passagens, sendo a primeira de 1997 a 2001 e a segunda de 2004 a 2011, e é o maior artilheiro da história da equipe, com 188 gols.

Além do Boca Juniors, o argentino também passou um período na Espanha, onde defendeu as camisas de Villarreal, Real Betis e Alavés. Ao todo, ele marcou 207 gols em 433 jogos na carreira. Pela Argentina, foram 15 jogos e nove bolas na rede.

Três pênaltis perdidos no mesmo jogo

Apesar da carreira recheada de gols, um dos episódios que marcou o nome de Palermo no futebol não envolveu bola na rede. Em 1999, o jogador enfrentou a Colômbia pela Argentina, em jogo pelo Grupo B da Copa América, e perdeu três pênaltis. Primeiro, acertou a bola no travessão. Depois, isolou por cima do gol. Por fim, parou em defesa do goleiro.

Carreira como técnico

Após se aposentar dos gramados, Martín Palermo retornou ao futebol em 2012, mas dessa vez fora das quatro linhas. O argentino foi contratado pelo Godoy Cruz para seu primeiro trabalho como técnico. Em um ano no time argentino, o treinador somou 16 vitórias, 15 empates e 13 derrotas.

Depois, acumulou passagens por Arsenal de Sarandí (2014 a 2015), antes de passar dois anos no Unión Española, do Chile, clube que mais acumulou jogos na carreira (82). Posteriormente, passou por Pachuca, Curicó Unido, Aldosivi e Platense, até chegar no Olimpia.

Foi no time paraguaio que Palermo conquistou seu único título como treinador. Na última temporada, a equipe conquistou a Apertura do Campeonato Paraguaio. Depois da eliminação na fase de grupos da Libertadores deste ano, o técnico deixou o Olimpia. Ao todo, foram 54 jogos, 25 vitórias, 17 empates e 12 derrotas.

Estilo de jogo

Palermo utilizou o esquema 4-4-2 em boa parte dos jogos que comandou no Olimpia, mas mudou o jeito da equipe jogar na reta final do trabalho. Isso mostra que o treinador tem uma preferência por um sistema com dois atacantes, mas que também pode mudar a forma de jogar para se adequar às características dos jogadores.

O esquema preferido do argentino foi o mesmo utilizado por Renato Paiva em seu último jogo no Fortaleza. O treinador português não tinha um sistema fixo, mas mostrou preferência pelo 4-3-3, utilizado em quatro das 10 partidas à frente do Leão.

Além disso, o elenco já entrou em campo com a mesma formação, ainda sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, e provou que também pode variar o estilo de jogo.