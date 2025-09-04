Com repescagem em aberto, Eliminatórias Sul-Americanas já têm seis classificados à Copa
Com a penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas concluída nesta quinta-feira, seis seleções já garantiram presença na Copa do Mundo 2026: Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai. A disputa agora se concentra nas vagas da repescagem, com Bolívia e Venezuela na briga, enquanto Chile e Peru estão eliminados.
A situação da repescagem é a única que segue indefinida. A Venezuela, com 18 pontos, e a Bolívia, com 17, ainda podem garantir a vaga em confrontos diretos na última rodada, marcada para terça-feira. Na última rodada, a Bolívia recebe o Brasil, e a Venezuela enfrenta a Colômbia.
A Argentina segue líder isolada com 38 pontos, enquanto o Brasil venceu o Chile por 3 a 0 e subiu à vice-liderança, encerrando a rodada com 28 pontos.
O Uruguai confirmou seu lugar no Mundial ao vencer o Peru por 3 a 0 e chegou a 27 pontos, assumindo a terceira posição. O Equador, já classificado, caiu para a quarta colocação com 28 pontos, e a Colômbia garantiu a quinta vaga direta com 25 pontos ao derrotar a Bolívia por 3 a 0.
O Paraguai também se classificou, empatando em 0 a 0 com o Equador e alcançando 25 pontos, na sexta posição. O Chile, com apenas 10 pontos e na lanterna das Eliminatórias, e o Peru, com 12, estão matematicamente sem chances de classificação.Confira os confrontos da última rodada das Eliminatórias na próxima terça-feira (9):
* horários de Brasília
- Equador x Argentina - 20h
- Bolívia x Brasil - 20h30
- Venezuela x Colômbia - 20h30
- Peru x Paraguai - 20h30
- Chile x Uruguai - 20h30