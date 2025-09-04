Topo

Esporte

Com repescagem em aberto, Eliminatórias Sul-Americanas já têm seis classificados à Copa

04/09/2025 23h30

Com a penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas concluída nesta quinta-feira, seis seleções já garantiram presença na Copa do Mundo 2026: Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai. A disputa agora se concentra nas vagas da repescagem, com Bolívia e Venezuela na briga, enquanto Chile e Peru estão eliminados.

A situação da repescagem é a única que segue indefinida. A Venezuela, com 18 pontos, e a Bolívia, com 17, ainda podem garantir a vaga em confrontos diretos na última rodada, marcada para terça-feira. Na última rodada, a Bolívia recebe o Brasil, e a Venezuela enfrenta a Colômbia.

A Argentina segue líder isolada com 38 pontos, enquanto o Brasil venceu o Chile por 3 a 0 e subiu à vice-liderança, encerrando a rodada com 28 pontos.

O Uruguai confirmou seu lugar no Mundial ao vencer o Peru por 3 a 0 e chegou a 27 pontos, assumindo a terceira posição. O Equador, já classificado, caiu para a quarta colocação com 28 pontos, e a Colômbia garantiu a quinta vaga direta com 25 pontos ao derrotar a Bolívia por 3 a 0.

O Paraguai também se classificou, empatando em 0 a 0 com o Equador e alcançando 25 pontos, na sexta posição. O Chile, com apenas 10 pontos e na lanterna das Eliminatórias, e o Peru, com 12, estão matematicamente sem chances de classificação.

Confira os confrontos da última rodada das Eliminatórias na próxima terça-feira (9):

* horários de Brasília

  • Equador x Argentina - 20h

  • Bolívia x Brasil - 20h30

  • Venezuela x Colômbia - 20h30

  • Peru x Paraguai - 20h30

  • Chile x Uruguai - 20h30

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Brasil é dominante e vence Chile em noite do 1º gol de Estêvão e retorno triunfante de Paquetá

Com repescagem em aberto, Eliminatórias Sul-Americanas já têm seis classificados à Copa

Luiz Henrique incendeia jogo do Brasil e tem noite de aclamação no Maracanã

Estêvão marca, Brasil joga bem e vence o Chile no Maracanã pelas Eliminatórias

Brasil ofensivo de Ancelotti domina o Chile e vence com brilho de reservas

Sabalenka ganha reedição da final de 2024 com virada sobre Pegula e defenderá título do US Open

Messi celebra em adeus na Argentina: 'Terminar assim aqui é o que sempre sonhei'

Veja a lista atualizada das seleções já classificadas para a Copa de 2026

Colômbia supera Bolívia e garante vaga na Copa do Mundo de 2026

Mike Tyson anuncia luta de exibição com Floyd Mayweather em 2026

Mike Tyson e Floyd Mayweather duelam em luta de exibição em 2026