Topo

Esporte

Paraguai empata com Equador e jogará Copa do Mundo após 16 anos de espera

Seleção de Sosa e comapnhia alcançou os 25 pontos e assegurou vaga de forma direta - Daniel DUARTE / AFP
Seleção de Sosa e comapnhia alcançou os 25 pontos e assegurou vaga de forma direta Imagem: Daniel DUARTE / AFP

04/09/2025 22h35

O Paraguai empatou com o Equador por 0 a 0, no Defensores Del Chaco, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Com os palmeirenses Gómez e Sosa como titulares, o time da casa garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

O Paraguai alcançou os 25 pontos e, na 6ª posição, assegurou a vaga de forma direta. O Equador, já classificado, perde a vice-liderança e cai para o terceiro lugar.

Relacionadas

Conmebol elimina Independiente da Sul-Americana; La U também é punida

STJD pune Bruno Henrique com 12 jogos de suspensão em caso de manipulação

Ambas as equipes voltam a campo nesta terça-feira, pela última rodada das Eliminatórias. O Paraguai visita o Peru, às 20h30 (de Brasília). Já o classificado Equador recebe a líder Argentina, às 20h.

O jogo

A primeira etapa da partida foi de total domínio do Paraguai. Os donos da casa criaram diversas oportunidades, principalmente com Ramón Sosa, atacante do Palmeiras. Enquanto isso, os equatorianos ofereceram pouco perigo para a defesa adversária.

O Paraguai voltou para a segunda etapa novamente melhor e quase abriu o placar aos 21 minutos: Cubas ficou livre de marcação na entrada da área e finalizou para o gol, mas acertou a trave do goleiro Galíndez. O 0 a 0, no entanto, se manteve até o apito final.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Messi celebra noite mágica em adeus na Argentina: 'Terminar assim aqui é o que sempre sonhei'

Veja a lista atualizada das seleções já classificadas para a Copa de 2026

Colômbia supera Bolívia e garante vaga na Copa do Mundo de 2026

Mike Tyson anuncia luta de exibição com Floyd Mayweather em 2026

Mike Tyson e Floyd Mayweather duelam em luta de exibição em 2026

Paraguai empata com Equador e jogará Copa do Mundo após 16 anos de espera

Uruguai, Paraguai e Colômbia carimbam vaga para a disputa da Copa do Mundo de 2026

Messi brilha em possível adeus, e Argentina bate Venezuela nas Eliminatórias

Messi se despede da seleção na Argentina com choro, festa, e gols em triunfo sobre a Venezuela

Messi faz recital em sua 'despedida' da torcida, e Argentina bate Venezuela

Primeiro gol de Estêvão pela seleção tem coincidências com Vini Jr.