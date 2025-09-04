Paraguai empata com Equador e jogará Copa do Mundo após 16 anos de espera

O Paraguai empatou com o Equador por 0 a 0, no Defensores Del Chaco, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Com os palmeirenses Gómez e Sosa como titulares, o time da casa garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

O Paraguai alcançou os 25 pontos e, na 6ª posição, assegurou a vaga de forma direta. O Equador, já classificado, perde a vice-liderança e cai para o terceiro lugar.

Ambas as equipes voltam a campo nesta terça-feira, pela última rodada das Eliminatórias. O Paraguai visita o Peru, às 20h30 (de Brasília). Já o classificado Equador recebe a líder Argentina, às 20h.

O jogo

A primeira etapa da partida foi de total domínio do Paraguai. Os donos da casa criaram diversas oportunidades, principalmente com Ramón Sosa, atacante do Palmeiras. Enquanto isso, os equatorianos ofereceram pouco perigo para a defesa adversária.

O Paraguai voltou para a segunda etapa novamente melhor e quase abriu o placar aos 21 minutos: Cubas ficou livre de marcação na entrada da área e finalizou para o gol, mas acertou a trave do goleiro Galíndez. O 0 a 0, no entanto, se manteve até o apito final.