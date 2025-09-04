Paulistão Feminino: Corinthians bate Bragantino com gol no fim e mantém tabu

Pela oitava rodada do Campeonato Paulista feminino, o Corinthians virou sobre o Red Bull Bragantino por 3 a 2, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Catalina e Ilana marcaram para o Massa Bruta, enquanto os tentos do Timão foram cravados por Letícia Monteiro, Ellen Cristine e Robledo, no final da partida.

Desta maneira, o Alvinegro Paulista permanece sem ser derrotado pelo Red Bull Bragantino. Agora, as equipes se enfrentaram 13 vezes na história, com 11 vitórias corintianas e dois empates.

O Corinthians está na primeira colocação do Paulistão feminino, com 21 pontos. O Massa Bruta, por sua vez, é o sexto colocado, com oito pontos - cinco atrás do Palmeiras, que abre o G4 do Paulistão feminino.

O Timão volta aos gramados já no domingo (7), quando enfrenta o Cruzeiro, às 10h30 (de Brasília), em Belo Horizonte (MG), pela partida de ida da final do Brasileirão feminino. O Red Bull Bragantino, por sua vez, vai a campo apenas no dia 17 deste mês, uma quarta-feira, para receber o Atlético-PI, pela Copa do Brasil feminina.

Red Bull Bragantino x Corinthians: os gols

O Corinthians inaugurou o marcador aos 25 minutos do primeiro tempo. Gisela Robledo, pela direita do campo de ataque, cruzou para a área. A defesa do Massa Bruta falhou, e a bola caiu nos pés de Letícia Monteiro, que dominou e tocou por cima da goleira Thalya Nobre.

Aos 28 minutos, o Red Bull Bragantino empatou. Pela esquerda e com liberdade, Tamires cruzou para a área e Catalina apareceu para tocar de perna direita no contrapé de Kemelli.

A virada veio ainda na etapa inicial, nos acréscimos, aos 48 minutos. A goleira corintiana Kemelli deu rebote após finalização, e a bola sobrou nos pés de Ilana que, dentro da pequena área, apenas empurrou a bola para o fundo das redes.

O Alvinegro empatou aos 23 minutos do segundo tempo. Robledo tocou para Letícia Santos, que, na entrada da área, bateu firme no meio do gol. A arqueira do Massa Bruta deu rebote, e Ellen Cristine completou para dentro do gol.

Aos 44, o Corinthians virou o duelo. Após uma disputa de bola, Robledo ficou com a sobra e, de foda da área, mandou um foguete nô angulo esquerdo, sem chances para Thalya.