Uruguai vence Peru com direito a gol de Arrascaeta e garante vaga na Copa
Nesta quinta-feira, no Estádio Centenário, o Uruguai carimbou seu passaporte para a Copa do Mundo pela quinta vez consecutiva. A Celeste venceu o Peru por 3 a 0, com gols de Rodrigo Aguirre, Arrascaeta e Federico Viñas, pela 17ª rodada das Eliminatórias e garantiu uma vaga no próximo Mundial, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá no ano que vem.
Com o triunfo, o Uruguai assumiu a terceira posição das Eliminatórias, com 27 pontos conquistados — 11 a menos em relação à Argentina, líder.
Já o Peru, com 12 unidades, deu adeus a qualquer possibilidade de classificação à Copa do Mundo e permaneceu na nona colocação.
Para fechar a campanha das seleções nas Eliminatórias para o Mundial, os uruguaios visitam o Chile, no Estádio Nacional Julio Martinez Pradanos, às 20h30 (de Brasília), da próxima terça-feira (9). Os peruanos, no mesmo dia e no mesmo horário, recebe o Paraguai, no Estádio Nacional de Lima.
Uruguai x Peru: o jogo
O Uruguai começou o jogo impondo ritmo intenso e dominando as ações desde os primeiros minutos. O começo da partida foi marcado por forte marcação e faltas frequentes, com cartão amarelo para Marcos López logo aos 5 minutos. A primeira chance clara veio em uma finalização de Piquerez, que passou por cima do gol, e Arrascaeta, maestro celeste, começou a criar boas oportunidades, embora sem sucesso inicial.
A pressão uruguaia foi transformada em gol aos 13 minutos. Após arrancada e articulação de Arrascaeta pelo meio, a bola chegou a Varela, que cruzou com precisão para Rodrigo Aguirre, que se antecipou à marcação e testou firme para o fundo das redes: Uruguai 1 a 0.
O Peru buscou respostas com chutes de fora da área e finalizações dentro da área, como as de Quevedo e Yotún, mas encontrou grande resistência da defesa uruguaia e do goleiro adversário.
O Uruguai voltou do intervalo mantendo o controle da partida e ampliou sua vantagem rapidamente. Aos 12 minutos, Arrascaeta finalizou dentro da área, após receber passe de Aguirre, colocando a Celeste em 2 a 0 sobre o Peru. Antes de balançar o barbante, a bola bateu no travessão.
O terceiro gol veio aos 34 minutos. Brian Rodríguez cruzou para Federico Viñas, que, de primeira, bateu firme, estufando as redes e selando a vitória uruguaia por 3 a 0.
No restante do tempo, o Peru ainda tentou pressionar, mas não conseguiu ameaçar a meta adversária, enquanto a Celeste administrou a partida e consolidou a vitória tranquila.