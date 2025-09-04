Com autoridade, Brasil vence a França pelo Mundial de vôlei feminino; Itália será adversária na semifinal

O Brasil está nas semifinais do Mundial de vôlei! A Seleção Brasileira feminina bateu a França por 3 sets a 0 nesta quinta-feira, na Tailândia, pelas quartas de final da competição. Com sets muito equilibrados, as brasileiras venceram com parciais de 27/25, 33/31 e 25/19.

Agora, o Brasil enfrentará a Itália na semifinal do Mundial de vôlei feminino, em data e horário a definir. Do outro lado da chave, o Japão aguarda o vencedor do jogo entre Estados Unidos e Turquia, que acontece ainda nesta quinta.

Essa foi a segunda vez que a Seleção Brasileira enfrentou a França nesta edição do Mundial. Na primeira partida, o Brasil saiu perdendo por dois sets de diferença, mas depois se reorganizou e garantiu o triunfo no tie-break.

O Brasil segue em busca do seu primeiro título do Mundial feminino de vôlei. A Seleção foi vice em quatro oportunidades: em 1994, quando perdeu para Cuba; em 2006 e 2010, com derrotas para a Rússia; e em 2022 quando foi derrotada pela Sérvia.

Foto: Divulgação / Volleyball World

Terceiro Set

Por fim, o terceiro set foi o mais tranquilo para a Seleção. Após um estressante segundo período, as francesas se abalaram e demoraram a entrar novamente no jogo. Com tranquilidade, o Brasil fechou por 25 a 19.