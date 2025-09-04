Com Andreas Pereira, Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Internacional

Nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, o Palmeiras se reapresentou e iniciou a preparação para o duelo contra o Internacional, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O recém-contratado Andreas Pereira treinou com o restante do elenco pela primeira vez.

Os jogadores realizaram trabalhos técnicos no gramado. Na primeira atividade do dia, o elenco fez um exercício com passes posicionais e circulação de bola. Por fim, disputaram um jogo em campo reduzido e realizaram ajustes específicos dos setores de defesa e ataque.

Raphael Veiga e desfalques

Além da participação de Andreas Pereira, a outra novidade do dia ficou por conta de Raphael Veiga, desfalque nos últimos seis jogos por conta de dores na região do púbis. O meia iniciou o processo de transição física.

Por outro lado, o Palmeiras não contou com a presença de cinco jogadores convocados para defender suas seleções nesta data-Fifa. Os atacantes Flaco López (Argentina) e Ramon Sosa (Paraguai), o meia Emiliano Martínez (Uruguai), o lateral esquerdo Joaquín Piquerez (Uruguai) e o zagueiro Gustavo Gómez (Paraguai) desfalcaram o Verdão na atividade.

Calendário do Palmeiras

O duelo entre Palmeiras e Internacional acontece apenas no dia 13 de setembro, sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão é o 3º colocado, com 43 pontos somados. O Colorado, por sua vez, ocupa a 10ª posição, com 27 pontos.