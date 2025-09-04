Topo

Esporte

Com a chegada de Andreas Pereira, veja opções de Abel Ferreira para o meio-campo do Palmeiras

04/09/2025 07h00

Andreas Pereira foi a última contratação do Palmeiras nesta janela de transferências. Contratado junto ao Fulham, da Inglaterra, o jogador não chega apenas para repor a saída de Richard Ríos, vendido do Benfica, e se torna um importante reforço para o meio-campo da equipe do técnico Abel Ferreira.

O meia pode atuar em uma faixa mais avançada no campo e ser uma alternativa para Raphael Veiga e Maurício, outros jogadores no setor.

Veiga não vive uma boa temporada com a camisa do Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o meia disputou apenas dez jogos, sendo titular em quatro oportunidades, não marcou gols e deu uma assistência.

Além disso, o jogador vem convivendo com lesões em 2025 e desfalcou o Verdão nos últimos seis jogos com dores na região do púbis.

Com a má fase do camisa 23, Maurício assumiu a titularidade no meio-campo do Palmeiras e correspondeu com dez gols marcados e sete assistências, em 33 jogos. No entanto, desde que Abel Ferreira adotou o 4-4-2, o jogador caiu de produção.

Nos cinco jogos disputados com o novo esquema, Mauricio precisou ser deslocado, atuou aberto pelo lado direito e contribuiu com apenas uma assistência.

Andreas Pereira ainda pode jogar um pouco mais recuado e ganhar a vaga de Lucas Evangelista no time titular do Palmeiras.

Problemas de criação

O reforço chega com a esperança de ajudar a melhorar a criação do Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem o sexto melhor ataque, com 28 gols marcados em 20 rodadas. Vasco (30), Botafogo (30), Mirassol (35), Cruzeiro (35) e Flamengo (45) balançaram as redes mais vezes que o Verdão.

Além disso, de acordo com dados do Sofascore, a equipe do técnico Abel Ferreira é apenas a décima em grandes chances criadas na competição, com 42. Entre os times da parte de cima da tabela, somente o Red Bull Bragantino (41), o Botafogo (39) e o Fluminense (32) têm números piores.

O Palmeiras ocupa a 3ª posição, com 43 pontos conquistados, quatro atrás do líder Flamengo.

Próximos jogos do Palmeiras

  • Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

  • River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Corinthians pode ter volta de até quatro titulares em jogo decisivo da Copa do Brasil

Técnico campeão olímpico pelo Brasil acha Neymar "imprescindível" para a Seleção

Emiliano Rigoni será útil ao elenco do São Paulo neste 2º semestre? Vote!

Com a chegada de Andreas Pereira, veja opções de Abel Ferreira para o meio-campo do Palmeiras

Treinador aposta em força de Makhachev como chave para sucesso no meio-médio

Com 15 dias de pausa, São Paulo terá só um jogo antes de decisão na Libertadores

Em ano irregular pelo Palmeiras, Raphael Veiga não completa 90 minutos em um jogo há mais de cinco meses

Veja cinco quesitos que o Corinthians precisa trabalhar durante a data Fifa

STJD: Bruno Henrique tem carreira em xeque e luta contra peso de mensagens

Quem larga na frente para mostrar serviço a Ancelotti na seleção

São Paulo vai se reunir com Crespo para decidir se segue busca por camisa 9