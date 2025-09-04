Com a chegada de Andreas Pereira, veja opções de Abel Ferreira para o meio-campo do Palmeiras

Andreas Pereira foi a última contratação do Palmeiras nesta janela de transferências. Contratado junto ao Fulham, da Inglaterra, o jogador não chega apenas para repor a saída de Richard Ríos, vendido do Benfica, e se torna um importante reforço para o meio-campo da equipe do técnico Abel Ferreira.

O meia pode atuar em uma faixa mais avançada no campo e ser uma alternativa para Raphael Veiga e Maurício, outros jogadores no setor.

Veiga não vive uma boa temporada com a camisa do Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o meia disputou apenas dez jogos, sendo titular em quatro oportunidades, não marcou gols e deu uma assistência.

Além disso, o jogador vem convivendo com lesões em 2025 e desfalcou o Verdão nos últimos seis jogos com dores na região do púbis.

Com a má fase do camisa 23, Maurício assumiu a titularidade no meio-campo do Palmeiras e correspondeu com dez gols marcados e sete assistências, em 33 jogos. No entanto, desde que Abel Ferreira adotou o 4-4-2, o jogador caiu de produção.

Nos cinco jogos disputados com o novo esquema, Mauricio precisou ser deslocado, atuou aberto pelo lado direito e contribuiu com apenas uma assistência.

Andreas Pereira ainda pode jogar um pouco mais recuado e ganhar a vaga de Lucas Evangelista no time titular do Palmeiras.

Problemas de criação

O reforço chega com a esperança de ajudar a melhorar a criação do Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem o sexto melhor ataque, com 28 gols marcados em 20 rodadas. Vasco (30), Botafogo (30), Mirassol (35), Cruzeiro (35) e Flamengo (45) balançaram as redes mais vezes que o Verdão.

Além disso, de acordo com dados do Sofascore, a equipe do técnico Abel Ferreira é apenas a décima em grandes chances criadas na competição, com 42. Entre os times da parte de cima da tabela, somente o Red Bull Bragantino (41), o Botafogo (39) e o Fluminense (32) têm números piores.

O Palmeiras ocupa a 3ª posição, com 43 pontos conquistados, quatro atrás do líder Flamengo.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)