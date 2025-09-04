Topo

Com 15 dias de pausa, São Paulo terá só um jogo antes de decisão na Libertadores

04/09/2025 06h00

O São Paulo vem tendo 15 dias para descansar e se preparar para a retomada da temporada em meio à Data Fifa de setembro. Enquanto o calendário do futebol brasileiro foi paralisado para os últimos compromissos da Seleção nas Eliminatórias, o técnico Hernán Crespo terá a missão de deixar o elenco "na ponta dos cascos" para os grandes desafios que virão pela frente.

A "intertemporada" do São Paulo em setembro cairá como uma luva, já que o clube lida com uma série de desfalques e busca recuperar alguns dos jogadores mais importantes principalmente para as quartas de final da Copa Libertadores.

Por outro lado, o time disputará apenas um jogo oficial antes de enfrentar a LDU, na altitude de Quito, no Equador, pela ida das quartas de final da Libertadores. No dia 14 de setembro, o Tricolor recebe o Botafogo, no Morumbis, pelo Brasileirão. Já no dia 18 será a vez de entrar em campo fora de casa para o primeiro jogo da série que vale vaga na semifinal do torneio continental.

O grande desafio para o São Paulo será não perder ritmo de jogo com esses 15 dias de pausa. Por isso, há a possibilidade de o elenco disputar um jogo-treino contra alguma equipe no CT da Barra Funda.

Contra o Botafogo, no dia 14, o São Paulo não deverá poupar seus atletas principais justamente pela necessidade de ter todos na melhor forma física e técnica possível visando o confronto com a LDU, pela Libertadores.

Para as quartas de final da competição continental, o São Paulo contará com três reforços: o zagueiro Rafael Tolói, o lateral direito Mailton e o atacante Rigoni, que chegaram nesta janela de transferências para reforçar o Tricolor na busca pelo sonhado tetracampeonato da Libertadores.

