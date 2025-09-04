Topo

Colômbia supera Bolívia e garante vaga na Copa do Mundo de 2026

James Rodríguez comemora gol marcado pela Colômbia contra a Bolívia, pelas Eliminatórias - Luis ACOSTA / AFP
04/09/2025 22h46

Nesta quinta-feira, a Colômbia venceu a Bolívia por 3 a 0, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez. James Rodríguez, Jhon Cordoba e Quintero marcaram para garantir a classificação à Copa do Mundo de 2026.

A Colômbia alcançou os 25 pontos e, no quinto lugar, assegurou a vaga de forma direta. Já a Bolívia, com 17 pontos, permanece em oitavo lugar e vai para a última rodada na briga pela repescagem.

Ambas as equipes voltam a campo nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília). A Colômbia visita a Venezuela, no Estádio Monumental de Maturín. Já a Bolívia recebe o Brasil, no Estádio Municipal de El Alto.

Os gols

A Colômbia inaugurou o marcador aos 31 minutos do primeiro tempo. James Rodríguez recebeu passe de Santiago Arias pelo lado direito do ataque e finalizou de primeira para vencer o goleiro Lampe.

Aos 28 minutos da etapa complementar, a Colômbia ampliou com Jhon Cordoba. O atacante recebeu lançamento em profundidade de Juan Quintero, invadiu a área e chutou no canto superior esquerdo do goleiro.

O terceiro gol da partida saiu aos 38 minutos do segundo tempo. Luis Díaz recebeu em profundidade e acionou Quintero, que concluiu para selar a vitória.

