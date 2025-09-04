NFL faz clube trocar tradição inglesa por descontração com Pelé e 'podrão'

Árvores, piscinas, dois campos de rúgbi e até pub. O São Paulo Athletic Club (SPAC), hoje conhecido como Clube Atlético de São Paulo, "preserva características do tradicionalismo inglês", segundo o site oficial. Para ser sócio, tem até de agendar entrevista com o diretor. Mas o Kansas City Chiefs deixou o clima bem mais informal.

O time treinou hoje no SPAC e joga amanhã em São Paulo contra o Los Angeles Chargers, na abertura da temporada da NFL.

Sede do Clube Atlético de São Paulo (SPAC), na zona sul da capital paulista Imagem: Divulgação/Clube Atlético de São Paulo

Muitos seguranças e poucas fotos

Na chegada, um segurança advertia um rapaz para que não tirasse fotos, senão teria o celular confiscado. Antes dos jogadores chegarem para treinar em um dos dois campos de rúgbi, 10 seguranças se posicionaram em frente aos jornalistas, que puderam acompanhar o aquecimento por cerca de 10 minutos - como é de praxe.

Clube mais antigo da cidade, o SPAC foi fundado em 1888 por imigrantes ingleses. Eles vieram ao Brasil para trabalhar e começaram a praticar seus esportes por aqui. Entre eles, críquete, rúgbi, bowls e futebol. Charles Miller, inglês nascido no Brasil, foi um desses imigrantes. Ele ficou conhecido por trazer o futebol para cá, depois de estudar por um tempo em Southampton, no Reino Unido.

Charles Miller, pioneiro do futebol em São Paulo Imagem: Wikimedia commons

Também foi jogador do SPAC nas primeiras edições do Campeonato Paulista, na primeira década dos anos 1900. O clube foi tetracampeão, até deixar a competição em 1912.

Do tradicionalismo à descontração com a NFL

Após o treino, o técnico Andy Reid e as estrelas Patrick Mahomes e Travis Kelce apareceram para dar entrevista, e o clima já era outro. Sugeriram que Reid experimentasse o famoso "podrão" (sanduíche feito por vendedores ambulantes). "Isso soou muito bem, eu talvez tenha que fazer isso", disse.

Patrick Mahomes e Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, concedem entrevista coletiva após treino em São Paulo Imagem: Luca Machado/UOL

Com Mahomes e Kelce, além do jogo em si, claro que o tema Taylor Swift apareceu. A cantora é noiva do camisa 87 dos Chiefs. "Ganhei mais um anel", brincou Kelce sobre o noivado com a popstar.

"Desde que comecei a namorar a Taylor, a vida tem sido divertida, emocionante, obviamente com muito mais atenção, e eu aceito isso. Mas estou vivendo a vida em alta", completou.

Mahomes também mostrou bom humor e até comparou sua posição no futebol americano com a de um camisa 10 no futebol. "É quem tem que marcar pontos quando precisa, mas tem que ter controle durante o jogo todo", explicou.

E o assunto sobre futebol continuou em mais entrevistas. O defensive tackle Chris Jones admitiu ser fã de Neymar e classificou Pelé como "melhor de todos".

"Assim que descemos do ônibus, pudemos ouvir a intensidade da torcida e a empolgação deles por estarmos aqui também. Primeira vez no Brasil, com certeza vou voltar", disse Jones, entusiasmado com o país.

Descontraídos, os Chiefs enfrentam os Chargers, nesta sexta-feira, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O pontapé inicial será às 21h.

NFL no Brasil: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs

Quando: 5 de setembro, às 21h

Local: Arena Corinthians, em São Paulo

Onde assistir: sportv, ESPN, CazéTV, getv, Globoplay, Disney+ e NFL Game Pass