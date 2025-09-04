NFL faz clube trocar tradição inglesa por descontração com Pelé e 'podrão'
Árvores, piscinas, dois campos de rúgbi e até pub. O São Paulo Athletic Club (SPAC), hoje conhecido como Clube Atlético de São Paulo, "preserva características do tradicionalismo inglês", segundo o site oficial. Para ser sócio, tem até de agendar entrevista com o diretor. Mas o Kansas City Chiefs deixou o clima bem mais informal.
O time treinou hoje no SPAC e joga amanhã em São Paulo contra o Los Angeles Chargers, na abertura da temporada da NFL.
Muitos seguranças e poucas fotos
Na chegada, um segurança advertia um rapaz para que não tirasse fotos, senão teria o celular confiscado. Antes dos jogadores chegarem para treinar em um dos dois campos de rúgbi, 10 seguranças se posicionaram em frente aos jornalistas, que puderam acompanhar o aquecimento por cerca de 10 minutos - como é de praxe.
Clube mais antigo da cidade, o SPAC foi fundado em 1888 por imigrantes ingleses. Eles vieram ao Brasil para trabalhar e começaram a praticar seus esportes por aqui. Entre eles, críquete, rúgbi, bowls e futebol. Charles Miller, inglês nascido no Brasil, foi um desses imigrantes. Ele ficou conhecido por trazer o futebol para cá, depois de estudar por um tempo em Southampton, no Reino Unido.
Também foi jogador do SPAC nas primeiras edições do Campeonato Paulista, na primeira década dos anos 1900. O clube foi tetracampeão, até deixar a competição em 1912.
Do tradicionalismo à descontração com a NFL
Após o treino, o técnico Andy Reid e as estrelas Patrick Mahomes e Travis Kelce apareceram para dar entrevista, e o clima já era outro. Sugeriram que Reid experimentasse o famoso "podrão" (sanduíche feito por vendedores ambulantes). "Isso soou muito bem, eu talvez tenha que fazer isso", disse.
Com Mahomes e Kelce, além do jogo em si, claro que o tema Taylor Swift apareceu. A cantora é noiva do camisa 87 dos Chiefs. "Ganhei mais um anel", brincou Kelce sobre o noivado com a popstar.
"Desde que comecei a namorar a Taylor, a vida tem sido divertida, emocionante, obviamente com muito mais atenção, e eu aceito isso. Mas estou vivendo a vida em alta", completou.
Mahomes também mostrou bom humor e até comparou sua posição no futebol americano com a de um camisa 10 no futebol. "É quem tem que marcar pontos quando precisa, mas tem que ter controle durante o jogo todo", explicou.
E o assunto sobre futebol continuou em mais entrevistas. O defensive tackle Chris Jones admitiu ser fã de Neymar e classificou Pelé como "melhor de todos".
"Assim que descemos do ônibus, pudemos ouvir a intensidade da torcida e a empolgação deles por estarmos aqui também. Primeira vez no Brasil, com certeza vou voltar", disse Jones, entusiasmado com o país.
Descontraídos, os Chiefs enfrentam os Chargers, nesta sexta-feira, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O pontapé inicial será às 21h.
NFL no Brasil: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs
Quando: 5 de setembro, às 21h
Local: Arena Corinthians, em São Paulo
Onde assistir: sportv, ESPN, CazéTV, getv, Globoplay, Disney+ e NFL Game Pass