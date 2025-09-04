Ceni elogia desempenho do Bahia em goleada, mas prega cautela para jogo de volta

O Bahia goleou o Confiança-SE por 4 a 1, na noite da última quarta-feira, na Arena Batistão, em Aracaju, pela ida da final da Copa do Nordeste. O técnico Rogério Ceni exaltou o desempenho da equipe, mas pregou cautela para o jogo de volta.

"Fizemos um bom jogo. No primeiro tempo, enquanto eles tinham dois noves em campo, tínhamos mais facilidade para sair jogando e poderíamos ter feito mais. Mas feliz porque todos renderam. A gente já vem trabalhando os jogadores para essa final, excepcionalmente para o jogo de hoje. Eles corresponderam, mas ainda tem o segundo jogo, e no futebol a gente respeita sempre o que o campo diz. A vantagem é boa, considerável. Esperamos que confirmemos no sábado o título em Salvador", disse Ceni, em coletiva após o jogo.

Luciano Rodríguez, William José, Rodrigo Nestor e Rezende marcaram os gols da goleada. Três dos quatro tentos saíram de bola parada, aspecto que, de acordo com Rogério, é trabalhado semanalmente.

"É um aspecto treinado semana a semana, porque enfrentamos todo e qualquer tipo de adversário e tentamos, logicamente não conseguimos um desempenho tão bom em bola parada nos últimos jogos, mas o Charles (auxiliar) trabalha sempre essas bolas ofensivas com eles. Hoje tivemos a felicidade, em dois escanteios, fazer gols. É uma coisa que nem sempre surte resultados", apontou.

Ceni mandou a campo um time misto, com a presença de alguns jogadores do sub-20 do Bahia. O treinador, entretanto, revelou que a prioridade é escalar a equipe principal para a volta.

"Vamos analisar. O sub-20 tem um jogo importante na sexta-feira. A prioridade logicamente é o time profissional e conseguir um desenvolvimento bom, um descanso e um treinamento para aqueles que não iniciam o jogo", comentou.

Quando é a volta?

A partida decisiva entre Bahia e Confiança está agendada para este sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília).