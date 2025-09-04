Confederação de Desportos Aquáticos volta a ter acesso a recursos públicos

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) informou, na noite de hoje (4), que conseguiu a regularização que faz a entidade ter, novamente, acesso a recursos públicos.

O que aconteceu

O Ministério dos Esportes reconheceu que a CBDA cumpriu exigências previstas nos artigos 18 e 18-A da Lei 9615/98, a Lei Pelé. Eles apontam determinações para que que entidades sem fins lucrativos componentes do Sistema Nacional do Desporto possam ser beneficiadas com isenções fiscais e repasses de recursos públicos federais da administração direta e indireta.

Desta forma, a entidade pode receber, por exemplo, recursos da Lei Angelo/Piva, das Loterias. Em nota, a atual gestão citou que "inadimplências herdadas de gestões anteriores impediam a entidade de firmar convênios".

Essa é uma conquista histórica. Superamos um passivo que por muito tempo limitou a CBDA. Agora, temos condições de investir com mais força no crescimento dos esportes aquáticos, criando novas oportunidades para atletas, clubes e federações de todo o Brasil. Quero agradecer especialmente ao Comitê Olímpico do Brasil e ao Ministério do Esporte, que sempre estiveram ao nosso lado, nos apoiando e confiando nesse processo Diego Albuquerque, presidente da CBDA

A entidade enfrentava problemas de tal natureza já há alguns anos. A entidade esteve na mira do Ministério Público Federal (MPF) em 2016, em ação contra corrupção — houve acusações que basearam o mandado de prisão contra o ex-presidente Coaracy Nunes e outros três dirigentes. Desde então, a confederação até conseguiu regularizar alguns documentos, mas voltou a ter obstáculos para ter acesso aos recursos.

Em março, Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), indicou que a entidade ajudaria as confederações. À época, além da CBDA, foi citada também a de basquete e handebol. Outras confederações pan-americanas, como o do Caratê e do Beisebol, também foram citadas.

As três que estão impedidas, estamos resolvendo. Até o final de abril, vão estar liberadas. Vamos resolver, cada um vendo cada dívida que eles têm, e o próprio COB vai ajudar em forma de empréstimo para que possam seguir. Não será dinheiro na mão. [Os valores] Vão estar em torno de R$ 10 milhões a R$ 12 milhões, porque vai ter mais umas cinco que estão com problemas também. Temos de ajudar La Porta, durante o CBC Expo, em março

A ideia do COB é que, com as situações regularizadas, as confederações possam conseguir patrocínios e investimentos para caminhar e, inclusive, pagar o empréstimo ao próprio comitê.

"São dívidas de gestões anteriores, não são atuais. Se tiver dívida atual, a diretoria vai ter de resolver sozinha. Estamos pegando as confederações que herdaram passivo. A culpa não é da administração atual, nem do atleta, que acaba sendo o maior prejudicado", apontou.