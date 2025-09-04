Caso de racismo interrompe amistoso sub-17 de futebol na Alemanha
O racismo no futebol viveu mais um triste capítulo, envolvendo, desta vez, jogadores que ainda estão em sua formação. O amistoso entre Inglaterra e Venezuela, por um torneio quadrangular disputado na Alemanha na categoria sub-17, sofreu nesta quinta-feira duas paralisações devido a ofensas raciais.
Jogador abalado
A segunda interrupção durou 50 minutos e fez o jovem inglês Mathis Eboue, de apenas 16 anos, deixar o gramado chorando. A Inglaterra venceu a partida por 2 a 1.
Reação inglesa
A Federação Inglesa de Futebol (FA) prometeu ações com o máximo rigor em relação ao caso. Os dirigentes pretendem conversar com os organizadores do evento e autoridades locais para buscar punições.
Racismo no futebol: o que diz a Fifa
O estatuto da Fifa condena qualquer prática de discriminação:
"A discriminação de qualquer tipo contra um país, uma pessoa ou grupos de pessoas por causa da raça, cor da pele, etnia, origem social, gênero, língua, religião, opinião política ou qualquer outra opinião, saúde, local de nascimento ou qualquer estatuto, orientação sexual ou qualquer outra razão é estritamente proibida e passível de punição por suspensão ou expulsão".