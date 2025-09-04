Caso de racismo interrompe amistoso sub-17 de futebol na Alemanha

O racismo no futebol viveu mais um triste capítulo, envolvendo, desta vez, jogadores que ainda estão em sua formação. O amistoso entre Inglaterra e Venezuela, por um torneio quadrangular disputado na Alemanha na categoria sub-17, sofreu nesta quinta-feira duas paralisações devido a ofensas raciais.

Jogador abalado

A segunda interrupção durou 50 minutos e fez o jovem inglês Mathis Eboue, de apenas 16 anos, deixar o gramado chorando. A Inglaterra venceu a partida por 2 a 1.

Reação inglesa

A Federação Inglesa de Futebol (FA) prometeu ações com o máximo rigor em relação ao caso. Os dirigentes pretendem conversar com os organizadores do evento e autoridades locais para buscar punições.

Racismo no futebol: o que diz a Fifa

O estatuto da Fifa condena qualquer prática de discriminação: