Campeonato Paulista de Montanha abre série de eventos em setembro

Neste domingo, o Campeonato Paulista de Montanha 2025 abre a programação de eventos de ciclismo da cidade de São Paulo em setembro, mês que marca o centenário da Federação Paulista de Ciclismo. A prova reunirá cerca de 250 atletas de várias categorias, definindo os campeões paulistas da disciplina na temporada.

Mais uma vez, serão dois percursos, ambos com chegada no Pico do Olha D'Água, após um trajeto bastante técnico e exigente, especialmente no trecho final. O evento contará pontos para o Ranking Estadual de Estrada, Classe 3.

A programação começa a partir das 7h (de Brasília), com a concentração, enquanto a largada será dada às 8h.

Serão duas distâncias, sendo 29 km para Elite, Sub 23, Sub 30, Junior, Master A e B masculino, com largada na Estrada do Rio Acima (Estrada Juvenal Ponciano de Camargo, próximo ao município de Nazaré Paulista). As demais categorias cumprirão percurso de 5 km, largando no Ginásio de Esportes Florêncio Pereira (Sarkizão).

No ano passado, John Quintero e Livia Leozzi foram os campeões na Elite. John completou o percurso de 29 km com o tempo de 59min34seg850, enquanto Livia venceu os 5 km de prova com o tempo de 20min02seg170.