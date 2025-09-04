Topo

Esporte

Campeonato Paulista de Montanha abre série de eventos em setembro

04/09/2025 18h26

Neste domingo, o Campeonato Paulista de Montanha 2025 abre a programação de eventos de ciclismo da cidade de São Paulo em setembro, mês que marca o centenário da Federação Paulista de Ciclismo. A prova reunirá cerca de 250 atletas de várias categorias, definindo os campeões paulistas da disciplina na temporada.

Mais uma vez, serão dois percursos, ambos com chegada no Pico do Olha D'Água, após um trajeto bastante técnico e exigente, especialmente no trecho final. O evento contará pontos para o Ranking Estadual de Estrada, Classe 3.

A programação começa a partir das 7h (de Brasília), com a concentração, enquanto a largada será dada às 8h.

Serão duas distâncias, sendo 29 km para Elite, Sub 23, Sub 30, Junior, Master A e B masculino, com largada na Estrada do Rio Acima (Estrada Juvenal Ponciano de Camargo, próximo ao município de Nazaré Paulista). As demais categorias cumprirão percurso de 5 km, largando no Ginásio de Esportes Florêncio Pereira (Sarkizão).

No ano passado, John Quintero e Livia Leozzi foram os campeões na Elite. John completou o percurso de 29 km com o tempo de 59min34seg850, enquanto Livia venceu os 5 km de prova com o tempo de 20min02seg170.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Itália x Estônia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

Ucrânia x França: veja onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Coritiba x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Amazonas x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Líder do grupo, Palmeiras bate Real Madrid e vai às quartas do Mundial sub-17 com 100%

Análise: Carrasca de Bia Haddad é surpresa na semifinal do US Open

Transmissão ao vivo de Uruguai x Peru pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Bruno Henrique condenado: veja jogos que atacante deve perder e quando pode voltar ao Flamengo

Transmissão ao vivo de Colômbia x Bolívia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Rigoni passa por exames médicos e inicia sua caminhada por vaga entre titulares do São Paulo