Bruno Henrique é suspenso por 12 partidas por fraude para beneficiar apostadores

04/09/2025 17h55

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi condenado nesta quinta-feira pela Justiça Desportiva a 12 partidas de suspensão e multa de R$60 mil por ter recebido um cartão amarelo de forma intencional em partida do Campeonato Brasileiro para favorecer apostadores.

A suspensão determinada pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) ainda não é definitiva, uma vez que o jogador poderá recorrer ao próprio tribunal. A denúncia previa que, no limite, a punição ao jogador poderia chegar a dois anos de suspensão e R$200 mil de multa.

Bruno Henrique foi denunciado por ter levado um cartão amarelo em um jogo do Flamengo contra o Santos em 2023. Investigação feita pela Polícia Federal apontou que o atacante teria forçado o cartão para beneficiar apostadores, incluindo um irmão dele e pessoas próximas.

Mensagens analisadas pela PF em celulares apreendidos durante a investigação revelaram conversas em que o jogador promete levar um cartão amarelo. Na véspera do jogo em questão, um irmão de Bruno Henrique apostou que o atacante seria punido com o cartão. Além disso, repassou a informação a amigos para que também fizessem apostas.

"A conduta do atleta viola a ética desportiva. O resultado da partida não é apenas o placar final, e o cartão amarelo pode em tese influenciar no resultado final do campeonato", disse o auditor do STJD, Alcino Guedes. "Foi um lamentável episódio, e fundamental para as apostas suspeitas".

Além do julgamento na Justiça Desportiva, Bruno Henrique também se tornou réu na Justiça de Brasília por conta do mesmo episódio. Um dos maiores destaques do Flamengo nos últimos anos, o atacante já teve uma breve passagem pela seleção brasileira.

(Por Rodrigo Viga Gaier)

