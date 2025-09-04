Seleção brasileira x Chile: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias
Brasil e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (04), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.
O confronto será transmitido pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GeTV (Youtube). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Brasil é o terceiro colocado das Eliminatórias, com os mesmos 25 pontos do Equador, e já está classificado para a próxima Copa do Mundo. A equipe comandada por Carlo Ancelotti vem de vitória por 1 a 0 diante do Paraguai.
Já o Chile faz péssima campanha, soma apenas 10 pontos e já não tem mais chances de or para o Mundial que será realizados nos Estados Unidos, México e Canadá. Os chilenos foram derrotados pela Bolívia por 2 a 0 na rodada anterior.
Brasil x Chile -- Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo
- Data e hora: 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Transmissão: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GeTV (Youtube)