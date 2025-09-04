Topo

Esporte

Seleção brasileira x Chile: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira - RAFAEL RIBEIRO/CBF
Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira Imagem: RAFAEL RIBEIRO/CBF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

04/09/2025 05h30

Brasil e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (04), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O confronto será transmitido pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GeTV (Youtube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Relacionadas

Brasil x Chile teve farsa, lâmina e violão perdido. Fogueteira faz 36 anos

CBF estuda marcar amistoso despedida da seleção no Brasil antes da Copa

Ancelotti começa preparação para a Copa com testes de novatos como em 2002

O Brasil é o terceiro colocado das Eliminatórias, com os mesmos 25 pontos do Equador, e já está classificado para a próxima Copa do Mundo. A equipe comandada por Carlo Ancelotti vem de vitória por 1 a 0 diante do Paraguai.

Já o Chile faz péssima campanha, soma apenas 10 pontos e já não tem mais chances de or para o Mundial que será realizados nos Estados Unidos, México e Canadá. Os chilenos foram derrotados pela Bolívia por 2 a 0 na rodada anterior.

Brasil x Chile -- Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo

  • Data e hora: 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GeTV (Youtube)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Treinador aposta em força de Makhachev como chave para sucesso no meio-médio

Com 15 dias de pausa, São Paulo terá só um jogo antes de decisão na Libertadores

Em ano irregular pelo Palmeiras, Raphael Veiga não completa 90 minutos em um jogo há mais de cinco meses

Veja cinco quesitos que o Corinthians precisa trabalhar durante a data Fifa

STJD: Bruno Henrique tem carreira em xeque e luta contra peso de mensagens

Quem larga na frente para mostrar serviço a Ancelotti na seleção

São Paulo vai se reunir com Crespo para decidir se segue busca por camisa 9

Felipe Anderson cresce no Palmeiras com resiliência em meio a prisão do pai

Processo de feridos em Brasil x Argentina vira jogo de empurra CBF x RJ

Corinthians e Chargers se aproximam, mas Taylor Swift é fator pró-Chiefs

Palmeiras x Realidade Jovem: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão Feminino