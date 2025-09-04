Brasil ofensivo de Ancelotti domina o Chile e vence com brilho de reservas
O Brasil venceu o Chile por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (4), no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.
Os gols foram marcados por Estêvão, Paquetá e Bruno Guimarães. A seleção foi para o intervalo com 1 a 0 no placar e ampliou já no meio da segunda etapa.
A seleção de Ancelotti fez um jogo dominante em cima do Chile desde o começo. Quando a partida esfriou no início da segunda etapa, as substituições do italiano colocaram fogo no jogo.
Paquetá e Luiz Henrique foram os destaques, participando dos dois últimos gols. O atacante cruzou para o meia fazer o segundo de cabeça, enquanto Paquetá fez belo corta-luz na jogada do terceiro — que contou com finalização de Luiz Henrique no travessão que sobrou para Bruno Guimarães.
Com o resultado, o Brasil assumiu a segunda colocação do torneio com 28 pontos. O Chile segue na lanterna com apenas dez.
A seleção volta a campo nesta terça-feira, às 20h30, quando visita a Bolívia, em El Alto, para fechar as Eliminatórias.
Brasil é todo ataque
Atuando em casa e com quatro atacantes de origem, o Brasil entregou o que a escalação sugeria: um time totalmente no ataque. Em alguns momentos, Bruno Guimarães estava dentro da grande área e Casemiro pisando na meia-lua. O primeiro tempo foi de várias trocas de passe e movimentações, mas com finalizações travadas pela marcação. No segundo tempo, depois do jogo esfriar, as entradas de Luiz Henrique e Paquetá mudaram a partida e, em pouco tempo, fizeram o Brasil ampliar o placar e vencer.
Lances Importantes
Gol anulado. Aos quatro minutos, Raphinha cobrou falta na área e Casemiro apareceu livre nas costas da marcação para cabecear firme para o gol. O bandeira, no entanto, marcou impedimento e o VAR confirmou.
Que isso, Alisson? Aos 24, o goleiro Vigouroux lançou direto para Brereton Díaz, que partiu do meio-campo livre. Alisson saiu do gol, mas o chileno deu um tapa para driblar o goleiro brasileiro e só não marcou porque Marquinhos veio na recuperação e salvou de carrinho. O lance, porém, foi anulado por impedimento do chileno.
1x0. Aos 38, a seleção criou jogada de pé em pé pela esquerda. João Pedro tocou para Douglas Santos, que achou a ultrapassagem de Raphinha já dentro da área. O camisa 10 finalizou, a bola bateu no goleiro chileno e subiu, indo em direção ao gol. Estêvão, quase na linha, armou uma puxeta para ganhar dos zagueiros que chegaram e colocar a bola na rede.
Pra fora! Aos 40, Raphinha conduziu pelo meio e deu para Martinelli na esquerda. O atacante passou pela marcação, ganhou ângulo e bateu de direita, mas o chute saiu torto e foi na rede pelo lado de fora.
Alisson! Aos 52, Brereton Díaz cobrou falta na área, Paulo Díaz cabeceou forte na primeira trave e Alisson fez uma defesaça no reflexo. O lance foi anulado por impedimento.
2x0. Aos 26, com ataque novo em campo, Luiz Henrique fez jogada pela direita e cruzou alto na segunda trave, onde encontrou Paquetá fechando de cabeça e tocando para o fundo das redes.
3x0. Aos 30, Luiz Henrique recuperou a bola, tocou para Paquetá que fez um lindo corta-luz para Bruno Guimarães invadir a área e devolver para Luiz Henrique. Ele finalizou, a bola tocou no travessão e voltou para o volante conferir para as redes.
Ficha Técnica
Brasil 3 x 0 Chile
Eliminatórias da Copa do Mundo - 17ª rodada
Data: 04/09/2025 (quinta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
VAR: Ángel Arteaga (VEN)
Gols: Estêvão (38'/1ºT), Paquetá (26'/1ºT) e Bruno Guimarães (30'/2ºT)
Amarelos: Casemiro; Maripán
Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Andrey Santos) e Bruno Guimarães; Martinelli (Paquetá), Raphinha (Richarlison), Estêvão (Luiz Henrique) e João Pedro (Kaio Jorge). Técnico: Carlo Ancelotti
Chile: Vigouroux; Iván Román, Paulo Díaz e Maripán; Hormazábal, Vicente Pizarro, Loyola (Echeverría) e Suazo; Cepeda (Assadi), Aravena (Maxi Gutiérrez) e Brereton Díaz (Tapia). Técnico: Nicolás Córdova