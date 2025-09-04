Brasil x Chile: 6 jogos marcantes da história do confronto

A rivalidade Brasil x Chile tem mais um capítulo nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. É um confronto que atravessa décadas e já proporcionou duelos históricos no futebol sul-americano e mundial. De semifinais de Copa do Mundo a confrontos tensos, as duas seleções acumularam capítulos marcantes, que misturam brilho de craques, polêmicas e decisões dramáticas.

Confira abaixo alguns dos principais jogos que ajudaram a construir essa intensa relação dentro de campo.

? Grandes jogos da história - Brasil x Chile

? Copa do Mundo 1962 - Semifinal

? Brasil 4 x 2 Chile



? 13 de junho de 1962

? Estádio Nacional de Santiago (CHI)

? Gols do Brasil: Garrincha (2) e Vavá (2)

? Copa América 1987 - Fase de grupos

? Chile 4 x 0 Brasil



? 3 de julho de 1987

? Estádio Mario Alberto Kempes (Córdoba-ARG)

? Eliminatórias da Copa do Mundo 1990

? Brasil 2 x 0 Chile



? 3 de setembro de 1989

? Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro)

? Gol do Brasil: Careca

? Obs: O Chile abandonou a partida após incidente com o goleiro Rojas. O placar final foi confirmado em 2 a 0 para o Brasil.

? Copa do Mundo 1998 - Oitavas de final

? Brasil 4 x 1 Chile



? 27 de junho de 1998

? Parc des Princes (FRA)

? Gols do Brasil: César Sampaio (2) e Ronaldo (2)

? Copa do Mundo 2010 - Oitavas de final

? Brasil 3 x 0 Chile



? 28 de junho de 2010

? Ellis Park (África do Sul)

? Gols do Brasil: Juan, Luís Fabiano e Robinho

? Copa do Mundo 2014 - Oitavas de final

? Brasil 1 (3) x (2) 1 Chile



? 28 de junho de 2014

? Estádio do Mineirão (BRA)

? Gol do Brasil: David Luiz.