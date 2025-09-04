Brasil x Chile: 6 jogos marcantes da história do confronto
A rivalidade Brasil x Chile tem mais um capítulo nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. É um confronto que atravessa décadas e já proporcionou duelos históricos no futebol sul-americano e mundial. De semifinais de Copa do Mundo a confrontos tensos, as duas seleções acumularam capítulos marcantes, que misturam brilho de craques, polêmicas e decisões dramáticas.
Confira abaixo alguns dos principais jogos que ajudaram a construir essa intensa relação dentro de campo.
? Grandes jogos da história - Brasil x Chile
? Copa do Mundo 1962 - Semifinal
? Brasil 4 x 2 Chile
? 13 de junho de 1962
? Estádio Nacional de Santiago (CHI)
? Gols do Brasil: Garrincha (2) e Vavá (2)
? Copa América 1987 - Fase de grupos
? Chile 4 x 0 Brasil
? 3 de julho de 1987
? Estádio Mario Alberto Kempes (Córdoba-ARG)
? Eliminatórias da Copa do Mundo 1990
? Brasil 2 x 0 Chile
? 3 de setembro de 1989
? Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro)
? Gol do Brasil: Careca
? Obs: O Chile abandonou a partida após incidente com o goleiro Rojas. O placar final foi confirmado em 2 a 0 para o Brasil.
? Copa do Mundo 1998 - Oitavas de final
? Brasil 4 x 1 Chile
? 27 de junho de 1998
? Parc des Princes (FRA)
? Gols do Brasil: César Sampaio (2) e Ronaldo (2)
? Copa do Mundo 2010 - Oitavas de final
? Brasil 3 x 0 Chile
? 28 de junho de 2010
? Ellis Park (África do Sul)
? Gols do Brasil: Juan, Luís Fabiano e Robinho
? Copa do Mundo 2014 - Oitavas de final
? Brasil 1 (3) x (2) 1 Chile
? 28 de junho de 2014
? Estádio do Mineirão (BRA)
? Gol do Brasil: David Luiz.