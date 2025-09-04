Topo

Brasil bate a França e encara invicta Itália na semi do Mundial de vôlei

Roberta e Rosamaria em jogo do Brasil contra a França pelo Mundial de vôlei feminino - Divulgação/Volleyball World
Roberta e Rosamaria em jogo do Brasil contra a França pelo Mundial de vôlei feminino Imagem: Divulgação/Volleyball World
Do UOL, em São Paulo

04/09/2025 08h39

A seleção brasileira sofreu, mas está na semifinal do Mundial de vôlei feminino. Com direito a parcial superando os 30 pontos, o Brasil venceu a França por 3 sets a 0 (25/23, 33/31 e 25/19) e segue vivo na busca do título inédito. O próximo adversário será a Itália, atual campeã olímpica e que está invicta há 34 jogos.

A francesa Cazaute foi a maior pontuadora do jogo, com 20. Julia Bergmann foi a "artilheira" do Brasil no confronto pelas quartas de final, com 16.

A seleção brasileira volta a quadra no sábado, às 9h30 (de Brasília), para enfrentar a Itália pela semifinal. As italianas eliminaram a Polônia pelas quartas do Mundial.

As italianas tentam o bicampeonato mundial, enquanto o Brasil busca o primeiro título. A Itália ficou com o título em 2002 e é a atual tricampeã consecutiva da Liga das Nações.

A última derrota das europeias foi justamente contra o time de Zé Roberto Guimarães. Em 1º de junho de 2024, o Brasil bateu as italianas por 3 sets a 2 pela Liga das Nações. A seleção tenta repetir o feito no sábado.

Como foi o jogo

Brasil teve início avassalador, viu a França reagir, mas abriu 1 a 0. A seleção brasileira começou a partida muito ligada, virando bolas com facilidade e segurando as investidas francesas. Em "clima de final", o Brasil não demorou para abrir vantagem, fazendo 10 a 5. O técnico pediu tempo e a França entrou no jogo, diminuindo o placar para 12 a 13 e deixando o duelo desconfortável para a seleção de Zé Roberto. Na reta final, as equipes se revezaram na ponta do marcador, mas quem levou a melhor foi o Brasil, com 27 a 25.

Seleção brasileira buscou virada após 'pausa mágica', mas precisou passar dos 30 pontos para abrir 2 a 0. As francesas mantiveram o jogo agressivo e, comandadas por Cazaute e Ndiaye, saíram na frente na segunda parcial, fazendo 9 a 6. O Brasil tentou reagir, mas acumulou erros, viu as europeias abrirem 12 a 9 e Zé Roberto pedir tempo para arrumar a casa. A França seguiu dominante, obrigando o comandante brasileiro a fazer nova pausa, e dessa vez, com efeito imediato, fazendo o Brasil pontuar quatro vezes seguidas e fazer 19 a 19. A virada veio pouco depois, com 21 a 20, mas o Brasil errou demais e viu o jogo se alongar até o triunfo verde-amarelo por 33 a 31.

Brasil conseguiu set tranquilo, fechou o jogo em 3 a 0 e manteve vivo sonho do primeiro título. A um set de carimbar a vaga na semifinal, a seleção brasileira teve trabalho para segurar uma França que foi para o tudo ou nada, e viu o marcador ficar empatado até a marca dos 11 pontos, quando Rosamaria brilhou para colocar o Brasil na frente em 13 a 11. Com a vantagem, o jogo da seleção verde-amarela cresceu e também contou com erros no ataque francês para fazer 19 a 14. Madura e jogando leve, o Brasil fechou o jogo em 25 a 19 e garantiu vaga na semifinal.

