Topo

Esporte

Boxeadoras francesas são impedidas de participar de Mundial por causa de testes genéticos

04/09/2025 11h17

Por Julien Pretot

PARIS (Reuters) - Boxeadoras francesas foram impedidas de competir no Campeonato Mundial de Boxe em Liverpool, depois de não cumprirem o prazo para um teste genético de sexo que a Federação Francesa de Boxe (FFBoxe) disse ser incompatível com a lei francesa.

A World Boxing, que divulgou uma lista de competidores para as rodadas de abertura de quinta-feira sem incluir nenhuma francesa, afirmou que não comentaria casos individuais, mas acrescentou que havia avisado todas as federações sobre sua política.

A FFBoxe disse que foi informada em 21 de julho que todas as atletas do sexo feminino precisavam fornecer os resultados de um "teste de feminilidade" durante o registro para a competição, que começou na quinta-feira.

A lei francesa proíbe a federação de realizar os testes no país ou no exterior sem uma prescrição médica, afirmou a FFBoxe, o que a levou a recorrer a um laboratório em Leeds por recomendação da World Boxing. Apesar das garantias de que os resultados seriam entregues em 24 horas, eles foram adiados.

"Como consequência, houve a exclusão de nossas atletas e de outras boxeadoras de delegações estrangeiras que também se viram presas", disse a FFBoxe em um comunicado na quinta-feira.

"Isso é uma profunda injustiça", acrescentou. "Nossas atletas estão sendo punidas por uma falha burocrática e uma política que foi comunicada tarde demais."

A World Boxing argumenta que todas as federações foram avisadas em 21 de agosto.

A federação, que supervisionará o boxe nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, introduziu o teste genético obrigatório em maio para atletas do sexo feminino acima de 18 anos para confirmar a elegibilidade para a competição.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

LA Chargers treina no CT do Corinthians para estreia na NFL

Camisa 9 livre no mercado é solução para o São Paulo? Colunistas divergem

Caso de racismo interrompe amistoso sub-17 de futebol na Alemanha

Conheça Martín Palermo, novo treinador do Fortaleza

Privilegiado? Imavov questiona posição de destaque de Caio Borralho no UFC Paris

Casão: Se Messi quiser se despedir hoje, Venezuela está em maus lençóis

Boxeadoras francesas são impedidas de participar de Mundial por causa de testes genéticos

Motorista que atropelou torcedores do Liverpool se declara inocente

Guia da NFL: conheça regras, pontuações e termos do futebol americano

Arnaldo: Cinco jogadores podem estrear em 'roubada' na seleção

Competições de ciclismo se tornam alvos de protestos contra Israel e assustam atletas