Boxeadoras francesas são impedidas de participar de Mundial por causa de testes genéticos

Por Julien Pretot

PARIS (Reuters) - Boxeadoras francesas foram impedidas de competir no Campeonato Mundial de Boxe em Liverpool, depois de não cumprirem o prazo para um teste genético de sexo que a Federação Francesa de Boxe (FFBoxe) disse ser incompatível com a lei francesa.

A World Boxing, que divulgou uma lista de competidores para as rodadas de abertura de quinta-feira sem incluir nenhuma francesa, afirmou que não comentaria casos individuais, mas acrescentou que havia avisado todas as federações sobre sua política.

A FFBoxe disse que foi informada em 21 de julho que todas as atletas do sexo feminino precisavam fornecer os resultados de um "teste de feminilidade" durante o registro para a competição, que começou na quinta-feira.

A lei francesa proíbe a federação de realizar os testes no país ou no exterior sem uma prescrição médica, afirmou a FFBoxe, o que a levou a recorrer a um laboratório em Leeds por recomendação da World Boxing. Apesar das garantias de que os resultados seriam entregues em 24 horas, eles foram adiados.

"Como consequência, houve a exclusão de nossas atletas e de outras boxeadoras de delegações estrangeiras que também se viram presas", disse a FFBoxe em um comunicado na quinta-feira.

"Isso é uma profunda injustiça", acrescentou. "Nossas atletas estão sendo punidas por uma falha burocrática e uma política que foi comunicada tarde demais."

A World Boxing argumenta que todas as federações foram avisadas em 21 de agosto.

A federação, que supervisionará o boxe nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, introduziu o teste genético obrigatório em maio para atletas do sexo feminino acima de 18 anos para confirmar a elegibilidade para a competição.