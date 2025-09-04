Topo

Botafogo x Vasco: 20 mil ingressos reservados para Copa do Brasil

04/09/2025 13h15

O Botafogo confirmou nesta quinta-feira que 20 mil ingressos foram adquiridos pelos torcedores para o jogo contra o Vasco. O duelo é válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Data, horário e local

O clássico será disputado na quinta-feira, dia 11 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Preço dos Ingressos

  • Setor leste inferior - R$ 200 (inteira); R$ 100 (meia)

    Planos Glorioso, Alvinegro: grátis

    Plano Alvinegro Off-Rio: R$ 40

    Preto: R$ 80

    Branco: R$ 100

  • Setor leste superior - R$ 80 (inteira); R$ 40 (meia)

    Planos Glorioso, Alvinegro: grátis

    Plano Alvinegro Off-Rio: R$ 16

    Preto: R$ 32

    Branco: R$ 40

  • Setor norte - R$ 40 (inteira); R$ 20 (meia)

    Planos Glorioso, Alvinegro: grátis

    Plano Alvinegro Off-Rio: R$ 8

    Preto: R$ 16

    Branco: R$ 20.

  • Setor oeste inferior - R$ 200 (inteira); R$ 100 (meia)

    Planos Glorioso, Alvinegro: grátis

    Plano Alvinegro Off-Rio: R$ 40

    Preto: R$ 80

    Branco: R$ 100

  • Setor oeste superior - R$ 80 (inteira); R$ 40 (meia)

    Planos Glorioso, Alvinegro: grátis

    Plano Alvinegro Off-Rio: R$ 16

    Preto: R$ 32

    Branco: R$ 40.

Pontos de vendas físicas

  • Estádio Nilton Santos

    Dia 9/9 - 9 às 17h

  • General Severiano

    Dia 9/9 - 9 às 17h.

