Botafogo x Vasco: 20 mil ingressos reservados para Copa do Brasil
O Botafogo confirmou nesta quinta-feira que 20 mil ingressos foram adquiridos pelos torcedores para o jogo contra o Vasco. O duelo é válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
Data, horário e local
O clássico será disputado na quinta-feira, dia 11 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Preço dos Ingressos
- Setor leste inferior - R$ 200 (inteira); R$ 100 (meia)
Planos Glorioso, Alvinegro: grátis
Plano Alvinegro Off-Rio: R$ 40
Preto: R$ 80
Branco: R$ 100
- Setor leste superior - R$ 80 (inteira); R$ 40 (meia)
Planos Glorioso, Alvinegro: grátis
Plano Alvinegro Off-Rio: R$ 16
Preto: R$ 32
Branco: R$ 40
- Setor norte - R$ 40 (inteira); R$ 20 (meia)
Planos Glorioso, Alvinegro: grátis
Plano Alvinegro Off-Rio: R$ 8
Preto: R$ 16
Branco: R$ 20.
- Setor oeste inferior - R$ 200 (inteira); R$ 100 (meia)
Planos Glorioso, Alvinegro: grátis
Plano Alvinegro Off-Rio: R$ 40
Preto: R$ 80
Branco: R$ 100
- Setor oeste superior - R$ 80 (inteira); R$ 40 (meia)
Planos Glorioso, Alvinegro: grátis
Plano Alvinegro Off-Rio: R$ 16
Preto: R$ 32
Branco: R$ 40.
Pontos de vendas físicas
- Estádio Nilton Santos
Dia 9/9 - 9 às 17h
- General Severiano
Dia 9/9 - 9 às 17h.