Topo

Esporte

Bortoleto revela amizade com Verstappen na Fórmula 1: 'As dicas que ele me dá são muito boas'

Monza

04/09/2025 16h28

O brasileiro Gabriel Bortoleto aproveitou o dia de entrevistas nesta quinta-feira para externar a proximidade que tem com o holandês Max Verstappen na Fórmula 1. Na conversa com os jornalistas, ele comentou sobre a amizade com o tetracampeão e disse receber até dicas de pilotagem.

"Pilotamos muito juntos no simulador e treinamos bastante. Eu diria que isso é muito útil pelas pistas que ele já conhece e os detalhes que ele enfatiza sobre curvas e coisas a observar. As dicas que ele me dá são muito boas", afirmou o piloto da Sauber.

Bortoleto aproveitou também para externar a admiração que tem pelo adversário da Red Bull e diz aprender bastante com esse convívio em seu primeiro ano de Fórmula 1.

"Ele é um tetracampeão mundial, conquistou muito na carreira e estou muito feliz por ter alguém como o Max me ajudando tanto. Às vezes eu nem pergunto, ele é que vem com as dicas. É claro que você precisa ser curioso, mas é muito bom ter alguém assim", declarou Bortoleto.

Questionado se o tetracampeão poderia ser um bom companheiro de equipe num futuro próximo, o brasileiro condicionou essa possibilidade apenas no caso de o holandês vir para o projeto da Audi.

"Talvez um dia ele venha para a Audi. Somos amigos, trabalhamos bem juntos e ele me ajuda muito. Acredito de verdade que ele pode ser um ótimo companheiro. Ele não ganhou quatro títulos por sorte", comentou.

A Fórmula 1 volta a ser disputada neste fim de semana, em Monza, onde será realizada a 16ª etapa do Mundial. Nesta sexta-feira serão realizados os dois primeiros treinos livres. No sábado, os pilotos voltam à pista para a última atividade antes do grid. A corrida acontece às 10h (de Brasília) de domingo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Maycon valoriza defesa zerada do Corinthians na Copa do Brasil, mas vê 'eliminatória aberta'

Onde vai passar Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Campeonato Paulista de Montanha abre série de eventos em setembro

Flamengo vai recorrer de punição de Bruno Henrique em caso de manipulação

Jogo da seleção brasileira vai passar na GE TV? Saiba como assistir ao vivo

Bruno Henrique é condenado no STJD e pega 12 jogos de suspensão

Transmissão de Palmeiras x Realidade Jovem no Paulistão Feminino: assista aqui

Onde vai passar Uruguai x Peru pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Bruno Henrique é condenado em escândalo de apostas a 12 jogos e multa de R$ 60 mil

Neymar vai a campo, e Santos treina em dois períodos em meio à data Fifa

Bruno Henrique é suspenso por 12 partidas por fraude para beneficiar apostadores