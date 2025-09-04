Topo

Esporte

Atlético-MG torce por recuperação do ex-auxiliar Cuquinha, irmão do técnico Cuca, após cirurgia

04/09/2025 12h09

Cuquinha, ex-auxiliar do Atlético-MG e irmão do técnico Cuca, passou por uma cirurgia nesta quarta-feira no Hospital Costantini, em Curitiba. Segundo informações da Itatiaia, o procedimento aconteceu devido a um infarto e gerou uma manifestação por parte do time mineiro.

O que disse o Atlético-MG

"O Galo deseja uma rápida e excelente recuperação ao auxiliar técnico Cuquinha, irmão de Cuca, que precisou passar por um procedimento cirúrgico nas últimas horas. Força, campeão! Estamos com você!"

Cuquinha: despedida do Atlético-MG

Cuquinha deixou o Atlético-MG na sexta-feira passada, ao mesmo tempo que seu irmão Cuca, treinador principal da equipe. Ambos não resistiram à pressão pela sequência negativa da equipe, principalmente pelo revés contra o Cruzeiro, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Tragédia familiar

Cuca e Cuquinha passaram por um momento difícil recentemente. O outro irmão deles, Amauri Stival, morreu no final do mês de julho em Curitiba.

Substituto definido

A diretoria do Atlético-MG agiu rápido e definiu o substituto de Cuca: o argentino Jorge Sampaoli já assumiu o comando da equipe.

