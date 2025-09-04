Atacante do Corinthians, Memphis Depay pode se isolar como maior artilheiro da Holanda

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, enfrenta com a seleção holandesa a Polônia, nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Além da vitória, o jogador mira se isolar como o maior artilheiro da história da Holanda.

O atleta do Timão precisa de apenas um gol para conquistar o recorde. De acordo com dados do Transfermarkt, Memphis possui 50 gols pelo seu país, empatado na liderança da artilharia com o ex-atacante Robert Van Persie, hoje técnico do Feyenoord, da Holanda. O jogador alcançou a marca em 102 jogos, assim como Van Persie.

Depay anotou seu 50º gol pela seleção holandesa no dia 10 de junho, na goleada de 8 a 0 sobre Malta, em que balançou as redes duas vezes. O atacante foi escalado como titular pelo técnico Ronald Koeman. Além dos dois gols, neste ano, ele também marcou no triunfo sobre a Finlândia, por 2 a 0.

Memphis iniciou sua trajetória artilheira pela Holanda na fase de grupos da Copa do Mundo de 2014, quando marcou na vitória sobre a Austrália, por 3 a 2. O atacante voltou a marcar no segundo jogo da seleção holandesa, em que venceu o Chile, por 2 a 0.

O jogador retornou de lesão recentemente, mas foi titular nos últimos dois jogos do Corinthians, contra Athletico-PR e Palmeiras. Assim, ele espera manter a sequência de jogos durante a Data Fifa.