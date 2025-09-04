Messi faz recital em sua 'despedida' da torcida, e Argentina bate Venezuela
Com show de Messi, a Argentina venceu a Venezuela por 3 a 0, em confronto pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O confronto marcou a última partida oficial de Lionel Messi pela equipe argentina em casa.
Os gols da partida foram marcados por Lionel Messi (duas vezes) e Lautaro Martínez. Já classificada, a Argentina chegou a 38 pontos na primeira posição da competição, com 12 vitórias em 17 partidas disputadas. A Venezuela, com o empate, ficou com a chance de classificação apenas na sétima posição, pela repescagem mundial.
As equipes voltam a campo pela última rodada do torneio na próxima terça-feira: os argentinos visitam o Equador às 20h (de Brasília), enquanto os venezuelanos recebem a Colômbia meia hora depois, às 20h30.
Messi marca dois em jogo especial
Em seu último jogo pela Argentina em território nacional, o camisa 10 anotou dois gols para fazer bonito na despedida. Messi marcou o primeiro nos 45 minutos iniciais, e o segundo já na reta final do duelo.
Apesar do brilho do goleiro venezuelano, com seis ótimas defesas, a equipe argentina foi muito superior e garantiu a vitória na reta final.
Gols e destaques
Romo parou Julián Alvarez no início do jogo. Em bela jogada que começou com Messi, Mastantuono achou belo passe para Almada, que rolou para trás. O centroavante chegou finalizando forte, mas o goleiro espalmou.
E depois, parou Messi. O camisa 10 finalizou de esquerda, de fora da área, mas Romo caiu e espalmou para longe.
Golaço de Messi abriu o placar! Julián Alvarez recebeu assistência de "três dedos" de Paredes que quebrou a marcação, o centroavante driblou o marcador e deixou com o craque, que deu um leve toque de cobertura para colocar a Argentina na frente, aos 40 minutos.
Mais uma defesa de Romo. Messi soltou a bola para Almada na entrada da grande área, o camisa 16 cortou para a direita e finalizou colocado, mas o goleiro novamente fez ótima defesa.
Lautaro ampliou! Já na reta final do confronto, aos 31 minutos do segundo tempo, o centroavante recebeu cruzamento baixo de González, cabeceou e conseguiu anotar o segundo dos argentinos.
Segundo gol do craque no final! Lionel Messi recebeu passe de Almada dentro da grande área e finalizou com categoria, para colocar o terceiro gol argentino no fundo das redes, aos 35 minutos.
Ficha técnica
Argentina 3 x 0 Venezuela
Competição: 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026
Local: Estádio Monumental de Núñez - Buenos Aires, Argentina
Data e hora: 04 de setembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Claudio Oorrutia e José Retamal (CHI)
VAR: Juan Lara (CHI)
Gols: Lionel Messi, aos 40'/1ºT, Lautaro Martínez, aos 31'/2ºT, Lionel Messi, aos 35'/2ºT
Amarelos: Romero (Argentina); Cásseres, Aramburu (Venezuela)
Argentina: Dibu Martínez; Molina (Simeone), Romero, Otamendi e Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes (Palacios), Mastantuono (Nico González) e Thiago Almada (Nico Paz); Lionel Messi e Julián Alvarez (Lautaro Martínez). Técnico: Lionel Scaloni
Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Makoun e Navarro (Soteldo); Bello (Murillo), Rincón (Vriarte) e Cásseres; Savarino (Flores) e Rondón (Martínez). Técnico: Fernando Batista