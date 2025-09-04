Após críticas, NFL investe em melhorias no gramado para segundo jogo no Brasil

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - Quando Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentarem na sexta-feira para o segundo jogo da NFL no Brasil, a liga norte-americana espera que seu investimento na Arena Corinthians seja suficiente para evitar as mesmas críticas que jogadores fizeram sobre o campo no ano passado.

Após o jogo do ano anterior entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, os dois times expuseram seus problemas com o que chamaram de gramado "escorregadio", comparando-o aos campos que a NFL usava décadas atrás.

Cenas de jogadores tropeçando no campo, incluindo a estrela do Eagles Saquon Barkley, levaram alguns a trocar de chuteiras no meio do jogo e até mesmo irritaram o astro do basquete LeBron James, que criticou as condições do gramado em uma publicação nas redes sociais.

Para evitar que isso se repita, a NFL fez uma parceria com o Corinthians para melhorar as condições do gramado do estádio para o jogo deste ano, investindo meio milhão de dólares, de acordo com relatos da mídia brasileira.

Tanto o Corinthians quanto um funcionário da NFL confirmaram o investimento no campo, mas não quiseram comentar o valor. As mudanças foram feitas entre junho e julho, durante uma pausa na temporada do futebol brasileiro, segundo eles.

"Estamos sempre focados em oferecer a melhor experiência para nossas equipes em todos os sentidos e, certamente, a superfície do campo é um componente fundamental disso", disse Peter O'Reilly, vice-presidente executivo da NFL para negócios de clubes, eventos internacionais e da liga, em uma ligação com os repórteres na semana passada.

"Nossa equipe esteve lá, trabalhando com o Corinthians para garantir a melhor superfície possível para esse jogo, e estamos confiantes nisso", acrescentou.

O Corinthians disse que uma das principais melhorias foi a renovação das fibras sintéticas que sustentam a grama com um processo chamado "costura", que não era feito desde os preparativos para a Copa do Mundo de 2014.

Em nota nas redes sociais, a equipe de imprensa da Arena Corinthians disse que a grama do estádio está "tecnologicamente bem preparada para suportar a intensidade do futebol norte-americano", chamando-a de "sistema híbrido de última geração"

Alguns jogadores já estão tirando lições do jogo do ano passado em São Paulo e preparando suas próprias estratégias para se manterem em pé.

"É algo que sempre abordamos antes do jogo. Vimos os vídeos, conversamos sobre isso. Desde que estejamos usando as chuteiras certas e devidamente equipados, acho que conseguiremos lidar com isso", disse o quarterback do Chargers Justin Herbert aos repórteres na quarta-feira.