Palmeiras: Andreas surpreendeu e já está pronto para jogar
A condição física de Andreas Pereira na chegada ao Palmeiras surpreendeu a comissão técnica de Abel Ferreira, conta o repórter Flavio Latif no De Primeira.
O recém-chegado meio-campista mostrou estar pronto para estrear e já treina com o elenco na Academia de Futebol.
Eu fiquei sabendo que o Andreas Pereira surpreendeu o Palmeiras internamente, porque o Palmeiras esperava que ele precisasse de um tempo de adaptação e quando o Andreas dá entrevista para a TV Palmeiras e diz que está pronto para jogar, que se sente pronto, que fez toda a pré-temporada na Inglaterra, isso pegou de surpresa.
Ele já tá pronto pra jogo, já participou do treino de hoje e ainda vai ter nove dias. O Palmeiras só volta a campo no dia 13 e existe a expectativa bem grande de que ele, pelo menos, faça alguns minutos nessa partida. Sair de titular a gente sabe que o Abel Ferreira é cauteloso em relação a isso, mas o Palmeiras está muito satisfeito de ver como o jogador chegou.Flavio Latif
