Casagrande: Ancelotti fez o que nenhum técnico brasileiro faria na seleção

Carlo Ancelotti promove uma revolução inédita na seleção brasileira ao romper com antigas hierarquias e priorizar critérios técnicos, destaca Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Para Casão, a postura do italiano traz igualdade de oportunidades ao grupo, inclusive ao tratar Neymar sem privilégios.

O Ancelotti fez uma coisa espetacular que nenhum treinador brasileiro da atualidade iria conseguir fazer, que era quebrar a bolha. Todos eles chegavam reféns das cadeiras cativas, principalmente do Neymar. O Ancelotti não precisa se sentir seguro de nada. Isso eu estou gostando. Walter Casagrande, colunista do UOL

Quem defende o Neymar na seleção brasileira e como titular, defende pelo passado, não com argumentos reais do momento atual. Ele quer que o Neymar seja igual aos outros. Ele quer uma igualdade.

Walter Casagrande, colunista do UOL

Arnaldo: Ancelotti estabeleceu três pilares

O comentarista Arnaldo Ribeiro reforçou que apenas um técnico estrangeiro com o peso de Ancelotti teria coragem de romper com a dependência de nomes consagrados como Neymar.

É a primeira vez que a gente tem um técnico de fato estrangeiro, grandão, no comando da seleção. Todas as demonstrações anteriores em relação ao Neymar, dos técnicos que comandaram a seleção, esses últimos todos, tinha uma espécie de dependência.

Arnaldo Ribeiro, colunista do UOL

Arnaldo destacou ainda o critério do treinador ao exigir não apenas qualidade técnica e física, mas também espírito coletivo, algo que considera o maior desafio para Neymar.

Ele coloca três pilares -- a questão técnica, física e jogar para o coletivo. Isso é uma coisa que não é simples para um jogador acostumado a ser o dono da bola. Essa terceira categoria é o principal desafio para o Neymar.

Arnaldo Ribeiro, colunista do UOL

