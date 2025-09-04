Topo

Ancelotti inicia testes na seleção com jogo no Maracanã após garantir vaga na Copa

São Paulo

04/09/2025 07h30

A seleção brasileira enfrenta o Chile nesta quinta-feira, às 21h30, no penúltimo compromisso pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com o Brasil já classificado, a partida no Maracanã, assim como o duelo com a Bolívia, dia 9, em El Alto, servirá para o técnico Carlo Ancelotti fazer testes e preparar o time para buscar o Hexa no Mundial.

Na véspera, nesta quarta, Ancelotti confirmou que vai levar a campo um time com quatro atacantes, mantendo a formação utilizada na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na rodada anterior em São Paulo. A tendência é que o quarteto ofensivo seja formado por Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli.

"Queremos fazer uma boa pressão ofensiva e jogar rápido com bola. Acho que podemos repetir o jogo contra o Paraguai para a torcida ficar contente com o nosso jogo", afirmou Ancelotti.

Uma incógnita é se Estêvão vai jogar pela ponta-esquerda, como no Chelsea e na função que desempenhava no Palmeiras, ou se o prodígio será deslocado para o meio, com Raphinha aberto pela ponta. "O futebol moderno perdeu um pouco esse tipo de jogador, que joga por dentro, como meia. O Estêvão tem muita qualidade e pode jogar também por dentro", argumentou Ancelotti.

O comandante italiano deixou claro que deseja ver uma equipe intensa, jogando rápido com a bola, mas sem esquecer o cuidado com a defesa, que saiu incólume nos dois primeiros jogos sob seu comando. O zagueiro Gabriel Magalhães e o lateral-esquerdo Douglas Santos devem ser as novidades no time brasileiro.

Será a primeira vez do técnico de 66 anos no Maracanã. Apesar de a vaga já estar garantida, ele afirmou que será uma partida especial e, por isso, espera ver a seleção saindo vencedora. "Uma nova experiência que guardarei para sempre. É o Templo do Futebol. Eu espero o máximo, que a equipe jogue bem, que tome confiança, que tenha uma boa atitude, intensidade no jogo. É o caminho que queremos correr até o Mundial."

Segundo a CBF, 45 mil ingressos já haviam sido comercializados até quarta-feira. Antes de a bola rolar, a cantora Ivete Sangalo se apresentará.

O Brasil ocupa a terceira posição nas Eliminatórias, com os mesmos 25 pontos do vice-líder Equador, mas com saldo inferior (8 a 5). Por sua vez, o Chile está na lanterna, com apenas 10 pontos, e não tem mais chance de classificação.

FICHA TÉCNICA

BRASIL X CHILE

BRASIL - Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, João Pedro e Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti.

CHILE - Lawrence Vigoroux; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Guillermo Maripán e Gabriel Suazo; Felipe Loyola e Rodrigo Echeverría; Alexander Aravena, Luciano Cabral e Darío Osorio; Ben Brereton Díaz. Técnico: Nicolás Córdova.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (Venezuela).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

