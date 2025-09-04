Analista aponta chave para vitória de Jack Della Maddalena sobre Islam Makhachev

Com o aguardado duelo entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev marcado para o UFC 322, no dia 15 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York (EUA), as análises sobre o confronto começam a esquentar o cenário do MMA. Para Din Thomas, treinador e analista, a chave para o australiano manter o cinturão dos meio-médios (77 kg) pode estar no trabalho ao lado do renomado faixa-preta de jiu-jitsu Craig Jones.

Della Maddalena conquistou o título ao superar Belal Muhammad no UFC 315 e agora se prepara para encarar o ex-campeão peso-leve (70 kg), que sobe de categoria em busca de um segundo título. Assim como fez com Alexander Volkanovski em preparação para o duelo contra Islam no UFC 284, Jones tem auxiliado o novo campeão dos meio-médios na construção de um jogo de solo capaz de neutralizar o estilo dominante do russo - conhecido por sua pressão no grappling.

"Acredito que Craig Jones é a resposta para essa luta. A forma como ele adapta o jiu?jitsu para o MMA... é isso. A resposta está na abordagem dele, mesclando um estilo que esses caras não estão acostumados. Vimos isso quando Volkanovski enfrentou o Islam, e também quando Jack lutou contra Belal. Agora, com mais tempo ao lado dele, dá para trabalhar nuances - grips diferentes, ângulos distintos, posições variadas", avaliou Thomas em entrevista ao 'MMA Junkie'.

Na visão do analista, caso Makhachev não consiga impor seu jogo de chão, o cenário da luta pode mudar drasticamente. Segundo ele, a precisão em pé de 'JDM' será um diferencial nos rounds finais.

"Acho que o Jack será muito difícil de derrubar e, mais ainda, de manter no chão. Pode até ser colocado para baixo, mas vai levantar. Em pé, ele é extremamente preciso. Vejo possibilidade de ele perder os dois primeiros rounds, mas virar o jogo e causar estragos nos assaltos finais. Se o Islam não conseguir manter as quedas, e começar a tentar entradas de longe no terceiro round, pode acabar nocauteado. Trocar em pé com Jack, sem o elemento do wrestling, é muito arriscado para ele", completou.

Mais tempo

Em entrevista recente ao 'Submission Radio', o treinador principal de Della Maddalena, Ben Vickers, revelou que, ao contrário do camp anterior, Craig Jones terá um envolvimento mais longo nesta preparação. Na luta contra Belal Muhammad, o especialista em jiu-jitsu trabalhou com Jack por apenas algumas semanas. Desta vez, ele passará meses com o campeão, o que pode elevar ainda mais o nível do seu jogo de solo diante de um dos grapplers mais temidos do UFC.

