Análise: Carrasca de Bia Haddad fará semifinal inesperada no US Open

Amanda Anisimova, carrasca de Bia Haddad Maia, protagonizará uma semifinal inesperada no US Open, analisou Rafael Siviero, comentarista de tênis, no UOL News.

Para chegar à semi, Anisimova, número 8 do mundo, derrotou Iga Swiatek (2), após deixar Bia Haddad pelo caminho. Ela enfrenta a japonesa Naomi Osaka (24), que também deixou uma favorita pelo caminho: a norte-americana Coco Gauff.

Do outro lado da chave, Aryna Sabalenka (BLR) e Jessica Pegula (EUA), números 1 e 4 do mundo, respectivamente, confirmaram o favoritismo e disputam um lugar na final, em reedição da decisão de 2024.

A Sabalenka entra com favoritismo quase que natural. Ela é a número um do mundo. Ela até descansou nas quartas de final, que a adversária dela não entrou em quadra — acabou sentindo uma lesão no treino. [...] Acho que a Sabalenka é bem favorita nesse confronto.

Depois a gente vai ter uma semifinal até que inesperada entre a Anisimova que ganhou da Bia. Ontem, ela ganhou da Iga [Swiatek], polonesa. A Anisimova vem embalada com grandes vitórias, foi vice de Wimbledon, algumas semanas atrás. Ela enfrenta a [Naomi] Osaka, que está se recuperando no circuito -- teve uma longa parada, tornou-se mãe também nesse intervalo então está conseguindo alcançar a sua primeira semifinal de Grand Slam desde 2021. A Osaka recuperando seu tênis, ela que já venceu duas vezes [o US Open] então também não dá para descartar.

Rafael Siviero

