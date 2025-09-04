Topo

Esporte

Amazonas x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

04/09/2025 20h00

Amazonas e Remo se enfrentam nesta sexta-feira, às 17h (de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 25ª rodada da Série B.

Onde assistir Amazonas x Remo ao vivo?

Streaming: Disney+

Como chega o Amazonas para o confronto

O time amazonense tenta deixar a zona de rebaixamento e chega pressionado após derrota para o Atlético-GO. Antes disso, venceu o Avaí, mas vinha de uma sequência ruim de jogos sem vitórias. Atualmente, ocupa a 18ª posição na tabela, com 24 pontos em 24 partidas.

Como chega o Remo para o confronto

O Remo, por sua vez, busca retomar o caminho das vitórias após três jogos sem ganhar. A equipe paraense vem de derrota para o Criciúma e dois empates contra Coritiba e Botafogo-SP. O Leão ocupa a 6ª colocação, com 35 pontos, quatro atrás do quarto colocado.

Histórico de confrontos

Amazonas e Remo se enfrentaram apenas três vezes até hoje, com duas vitórias do Remo e uma do Amazonas, mostrando leve vantagem para o time paraense no retrospecto recente.

Prováveis escalações

AMAZONAS: João Lopes; Akapo, Léo Coelho, Diego Borges e Fabiano; Guilherme Xavier, Vasquez e Diego Torres; Dener, Henrique Almeida e Kevin Ramírez

Técnico: Márcio Zanardi

REMO: Marcelo Rangel; Nathan, Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Giovanni Pavani e Diego Hernández; Eduardo Melo, Marrony e Pedro Rocha

Técnico: António Oliveira

Arbitragem de Amazonas x Remo

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Ficha técnica de Amazonas x Remo

Confronto: Amazonas x Remo

Competição: Brasileirão Série B - 25ª rodada

Data e horário: Sexta-feira, 05/09/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Carlos Zamith ? Manaus (AM)

Transmissão: Disney+

