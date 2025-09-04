Arnaldo: Cinco jogadores podem estrear em 'roubada' na seleção

Cinco jogadores podem estrear pela seleção brasileira na rodada final das Eliminatórias da Copa, mas é bom que Carlo Ancelotti não julgue o desempenho dos novatos pelo desempenho na altitude da Bolívia, destacou o comentarista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

Convocados após cortes por lesão, Samuel Lino, Kaio Jorge, Jean Lucas, Vitinho e Hugo Souza surgem como apostas em meio ao ciclo de testes de Ancelotti, que disse observar 70 atletas.

As laterais estão abertas, né? Entre Wesley e Vitinho, eu acho que tem agora uma circunstância interessante. O Vitinho se destacou na Inglaterra e veio para o Botafogo, agora está jogando aqui. O Wesley se destacou no Flamengo e foi para a Roma, agora está jogando lá. É uma disputa aberta. Arnaldo Ribeiro

Já classificado para a Copa de 2026, o Brasil joga hoje às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, contra o Chile. E no dia 9, contra a Bolívia, na altitude de El Alto.

Hoje, para o Samuel Lino e para o Wesley, é o campo que eles jogam. O Wesley jogava e o Samuel Lino está jogando. Isso acontece muito, historicamente, independentemente do técnico. Dependendo do local onde a seleção joga, se o jogador tem alguma história, alguma raiz com aquela cidade, com aquele público, muitas vezes ele é chamado pelo torcedor. Acho que o Ancelotti não vai dar muito bola pra isso, não. Arnaldo Ribeiro

Arnaldo ressaltou que estrear na altitude da Bolívia pode ser um desafio ingrato para quem está em busca de uma vaga na Copa.

Quem tiver a chance de estrear hoje, ótimo para ele. Aproveita, porque altitude na Bolívia é uma péssima oportunidade de estrear pela seleção brasileira. Por histórias todas passadas, recorrentes, ainda mais valendo ponto para a seleção boliviana. É uma roubada indescritível. Espero que a oportunidade contra a Bolívia não seja um fator determinante para continuidade ou não de um atleta na seleção. Arnaldo Ribeiro

