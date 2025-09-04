Alex Poatan descarta subida ao peso-pesado agora, mas admite: "Pode acontecer"

Ex-campeão dos médios (84 kg) e meio-pesados (93 kg) do UFC, Alex Pereira descartou, por ora, a possibilidade de migrar para a divisão dos pesados. Em entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', o brasileiro negou uma mudança imediata de categoria, mas deixou em aberto a chance de subir no futuro - desde que seu corpo indique que é o momento certo.

Atualmente, 'Poatan' se prepara para enfrentar Magomed Ankalaev em revanche marcada para o UFC 320, no dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA). Durante a conversa com o jornalista, o paulista comentou sobre as recentes transformações físicas que vem enfrentando, reforçando que qualquer alteração de divisão será motivada de forma natural, como ocorreu em sua transição dos médios para os meio-pesados.

"Não. Nenhuma . Fiquei esse tempo parado e, até voltar a treinar para o camp, voltei algumas semanas atrás. Acho que é natural mesmo. Estou ganhando massa, treinando bem, e acho que isso é uma coisa natural", afirmou o lutador.

Apesar de descartar a mudança neste momento, o brasileiro não fechou as portas para um futuro desafio entre os gigantes da organização. Segundo ele, tudo dependerá da evolução física ao longo dos próximos meses.

"Já falei antes sobre a possibilidade de lutar no peso-pesado. O meu corpo está mudando. Como eu falei do peso-médio para o meio-pesado. A galera ficava: 'Você vai subir?'. E eu falava: 'Não sei. Quando meu corpo achar que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer'. E foi o que eu fiz. E digo agora: se eu começar a ganhar muito peso, eu vou ter que fazer isso", completou.

Feito inédito?

Com cinturões conquistados em duas divisões diferentes em menos de dois anos, Poatan já figura entre os atletas mais temidos do UFC. E embora não tenha pressa para subir novamente de categoria, a possibilidade de atuar entre os pesados parece cada vez mais real à medida que seu físico evolui. Caso a mudança se concretize, o paulista poderá buscar um feito inédito na história do Ultimate: se tornar o primeiro lutador a conquistar títulos em três categorias distintas.

