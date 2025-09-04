Topo

Esporte

Alemanha decepciona e perde da Eslováquia na estreia pelas Eliminatórias

04/09/2025 18h51

Nesta quinta-feira, a Alemanha acabou derrotada pela Eslováquia por 2 a 0, pela primeira rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, em Bratislava.

Com o resultado, a Alemanha começa na lanterna da chave. A Eslováquia, por sua vez, é a segunda colocada, com três pontos.

Ambas as seleções voltam a campo neste domingo pelas Eliminatórias, às 15h45 (de Brasília). A Alemanha recebe a Irlanda do Norte e a Eslováquia visita Luxemburgo.

Os gols do jogo

Aos 42 minutos de jogo, Strelec avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Hancko, que finalizou de primeira, sem chances para o goleiro Baumann.

Já aos 10 minutos da etapa final, Strelec dominou na frente da área, driblou o zagueiro Rudiger e bateu de esquerda, com categoria, para ampliar.

Veja outros resultados pelas Eliminatórias nesta quinta:

Cazaquistão 0 x 1 País de Gales

Geórgia 2 x 3 Turquia

Lituânia 1 x 1 Malta

Luxemburgo 1 x 3 Irlanda do Norte

Liechtenstein 0 x 6 Bélgica

Bulgária 0 x 3 Espanha

Holanda 1 x 1 Polônia

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Itália x Estônia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

Ucrânia x França: veja onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Coritiba x Ferroviária pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Amazonas x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Líder do grupo, Palmeiras bate Real Madrid e vai às quartas do Mundial sub-17 com 100%

Análise: Carrasca de Bia Haddad é surpresa na semifinal do US Open

Transmissão ao vivo de Uruguai x Peru pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Bruno Henrique condenado: veja jogos que atacante deve perder e quando pode voltar ao Flamengo

Transmissão ao vivo de Colômbia x Bolívia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Rigoni passa por exames médicos e inicia sua caminhada por vaga entre titulares do São Paulo