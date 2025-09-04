Alemanha decepciona e perde da Eslováquia na estreia pelas Eliminatórias
Nesta quinta-feira, a Alemanha acabou derrotada pela Eslováquia por 2 a 0, pela primeira rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, em Bratislava.
Com o resultado, a Alemanha começa na lanterna da chave. A Eslováquia, por sua vez, é a segunda colocada, com três pontos.
Ambas as seleções voltam a campo neste domingo pelas Eliminatórias, às 15h45 (de Brasília). A Alemanha recebe a Irlanda do Norte e a Eslováquia visita Luxemburgo.
Os gols do jogo
Aos 42 minutos de jogo, Strelec avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Hancko, que finalizou de primeira, sem chances para o goleiro Baumann.
Já aos 10 minutos da etapa final, Strelec dominou na frente da área, driblou o zagueiro Rudiger e bateu de esquerda, com categoria, para ampliar.
Veja outros resultados pelas Eliminatórias nesta quinta:
Cazaquistão 0 x 1 País de Gales
Geórgia 2 x 3 Turquia
Lituânia 1 x 1 Malta
Luxemburgo 1 x 3 Irlanda do Norte
Liechtenstein 0 x 6 Bélgica
Bulgária 0 x 3 Espanha
Holanda 1 x 1 Polônia