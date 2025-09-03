Yuri Alberto treina normalmente em reapresentação do Corinthians e se aproxima de retorno

O atacante Yuri Alberto deve reforçar o Corinthians no próximo jogo da equipe, contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O camisa 9 treinou normalmente nesta quarta-feira, data da reapresentação do elenco no CT Dr. Joaquim Grava, e se aproximou do retorno.

O jogador vinha se recuperando de uma cirurgia de hérnia inguinal, realizada no último dia 13 de agosto. Ele surpreendeu no tratamento e deve ficar à disposição do técnico Dorival Júnior muito antes do prazo, que era de quatro a oito semanas.

Mais um retorno

Além de Yuri Alberto, outro que deve voltar na próxima semana é o lateral direito Matheuzinho. O jogador ficou de fora do clássico contra o Palmeiras, no último domingo, por uma sobrecarga na posterior da coxa direita, mas também trabalhou sem limitações nesta tarde.

Em contrapartida, Dorival deve ter uma baixa no meio-campo. O volante Raniele sofreu uma lesão muscular na coxa no Derby e, provavelmente, não ficará apto a entrar em campo diante do Furacão. André Carrillo, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo, segue entregue ao DM e é desfalque certo.

Como foi o treino?

O grupo abriu o dia com uma ativação física na academia. Em seguida, já no gramado, Dorival comandou uma atividade voltada à posse de bola, transição e pressão pós-perda. Ainda houve um exercício de enfrentamento em espaço reduzido.

Como previsto, o volante Charles, que passa por acompanhamento médico para identificar a causa de uma deficiência de ferro no corpo, participou normalmente do treino com os demais companheiros.

Charles treinou sem qualquer restrição com o elenco do Corinthians nesta quarta-feira

Próximo jogo do Corinthians

Dorival tem mais seis sessões de treinamento até a partida decisiva contra o Athletico-PR. O elenco volta aos trabalhos nesta quinta-feira pela manhã para dar sequência à preparação.

O duelo está agendado para a próxima quarta-feira, dia 10, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Situação do confronto

Com a vitória de 1 a 0 no jogo de ida, em Curitiba, o Timão só precisa de um empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas.

O vencedor do confronto irá enfrentar na próxima fase o vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa levou a melhor na ida e decide o clássico em casa, no Mineirão.