Yago Dora aponta segredo do sucesso dos brasileiros no Circuito Mundial de surfe

Campeão mundial da World Surf League (WSL), Yago Dora encerrou a temporada de 2025 com a vitória em Cloudbreak, nas ilhas Fiji. O paranaense destacou que a experiência acumulada ao longo do circuito é fundamental para o sucesso e comentou a formação dos surfistas brasileiros.

"Eu peguei um pouquinho disso no início, mas já estava meio em decadência quando comecei a competir mais nesses eventos. Acho que, por isso, demorei um pouco mais a ganhar confiança em competição e realmente me sentir bem. Essa experiência, mesmo assim, ajudou muito, porque esses outros caras já foram formados dentro da competição. Eles competiam quase todo final de semana e já tinham aquele formato implantado neles, já vinham com esse chipzinho de competidor", disse.

Yago se destacou ao conquistar vitórias em Portugal e em Trestles, nos Estados Unidos, antes de chegar à decisão em Fiji. Ele também ficou com o vice-campeonato no Taiti e terminou quatro etapas na quinta colocação: Abu Dhabi, El Salvador, Gold Coast e Saquarema. Em Cloudbreak, garantiu a vitória logo na primeira bateria contra o norte-americano Griffin Colapinto.

"Para mim, foi um processo um pouco mais longo, mas, além disso, além dessa base forte e de todo o talento, claro, o que faz diferença é a dedicação. A galera virou atleta de verdade, começou a levar muito a sério o surf e, pela minha experiência dentro do circuito, os brasileiros são os que trabalham mais duro. Vejo a galera colocando mais tempo de treino, mais tempo de surf, sempre buscando evolução e mantendo esse sangue, esse fogo brasileiro de querer a vitória, de não desistir nunca. Acho que isso ajuda muito", complementou.

O título em Fiji representa o oitavo conquistado por brasileiros nos últimos 11 anos, reforçando a força da chamada "Brazilian Storm", que já contou com os campeões Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), Adriano de Souza (2015), Italo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022 e 2023).

Segundo Yago, essa combinação de talento natural, experiência em competições e dedicação intensa é o que mantém os surfistas brasileiros competitivos, garantindo que o país continue formando atletas capazes de disputar etapas e conquistar títulos internacionais.