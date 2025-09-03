Vice da CBB revela estratégia para recolocar basquete feminino entre os melhores

A equipe feminina de basquete do Brasil passa por reestruturação, buscando novamente destaque mundial. Após a vitória na Copa América de 2023, ainda enfrenta desafios para alcançar estabilidade, tendo sido eliminada no Pré-Olímpico de Belém em 2024 sem conquistar vitórias.

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) estruturou projetos de curto, médio e longo prazo para formar uma base sólida de jogadoras. O objetivo é proporcionar experiências internacionais e desenvolvimento técnico contínuo, preparando a equipe para competir em alto nível e retornar às principais competições globais.

Fábio Deschamps, vice-presidente da entidade, reforçou o compromisso com a formação de atletas e a integração com clubes e Liga durante a premiação de Melhores do Ano LBF. Entre as premiadas, estavam duas jogadoras que integram a Seleção Brasileira: Vitória Marcelina (MVP das finais e integrante do quinteto ideal como ala) e Aline Moura (quinteto ideal como pivô).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Liga de Basquete Feminino (@lbf.oficial)

"Estamos tentando já fazer uma reestruturação, trabalhando muito. A Liga é um exemplo claro disso, com a sua competência de formar atletas, formar novas equipes, jogar pelo Brasil inteiro. É isso que a gente quer, descobrir talentos pelo Brasil. Eu fico sempre imaginando, se a gente tivesse uma história de basquete, quanto talento nós descobriríamos aí? E a gente está aqui para trabalhar para isso", afirmou em entrevista à Gazeta Esportiva.com.

Segundo ele, o trabalho da CBB envolve conhecimento técnico, tático e profissional, além de oferecer condições para que as atletas encarem a profissão com altíssimo nível. O objetivo é fortalecer a base, permitir que as melhores jogadoras se destaquem e criar resultados sustentáveis a médio e longo prazo.

A estratégia busca, assim, garantir continuidade e competitividade da Seleção feminina, consolidando uma equipe que possa disputar títulos e inspirar a nova geração de atletas em todo o país.