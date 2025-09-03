Topo

Esporte

Vice da CBB revela estratégia para recolocar basquete feminino entre os melhores

03/09/2025 05h00

A equipe feminina de basquete do Brasil passa por reestruturação, buscando novamente destaque mundial. Após a vitória na Copa América de 2023, ainda enfrenta desafios para alcançar estabilidade, tendo sido eliminada no Pré-Olímpico de Belém em 2024 sem conquistar vitórias.

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) estruturou projetos de curto, médio e longo prazo para formar uma base sólida de jogadoras. O objetivo é proporcionar experiências internacionais e desenvolvimento técnico contínuo, preparando a equipe para competir em alto nível e retornar às principais competições globais.

Fábio Deschamps, vice-presidente da entidade, reforçou o compromisso com a formação de atletas e a integração com clubes e Liga durante a premiação de Melhores do Ano LBF. Entre as premiadas, estavam duas jogadoras que integram a Seleção Brasileira: Vitória Marcelina (MVP das finais e integrante do quinteto ideal como ala) e Aline Moura (quinteto ideal como pivô).


"Estamos tentando já fazer uma reestruturação, trabalhando muito. A Liga é um exemplo claro disso, com a sua competência de formar atletas, formar novas equipes, jogar pelo Brasil inteiro. É isso que a gente quer, descobrir talentos pelo Brasil. Eu fico sempre imaginando, se a gente tivesse uma história de basquete, quanto talento nós descobriríamos aí? E a gente está aqui para trabalhar para isso", afirmou em entrevista à Gazeta Esportiva.com.

Segundo ele, o trabalho da CBB envolve conhecimento técnico, tático e profissional, além de oferecer condições para que as atletas encarem a profissão com altíssimo nível. O objetivo é fortalecer a base, permitir que as melhores jogadoras se destaquem e criar resultados sustentáveis a médio e longo prazo.

A estratégia busca, assim, garantir continuidade e competitividade da Seleção feminina, consolidando uma equipe que possa disputar títulos e inspirar a nova geração de atletas em todo o país.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Corinthians vê solução longe para transfer ban e mira renovação com dupla

Mais de 10 reuniões e bate-boca: São Paulo se frustra por Marcos Leonardo

Empresário que trouxe Ancelotti é vetado pela Fifa e não leva bolada da CBF

LBF vive incerteza sobre participantes em 2026, mas direção mantém otimismo

DJ de jogo da NFL se inspira em Evidências e quer surpreender até Taylor

Brasil x Chile teve farsa, lâmina e violão perdido. Fogueteira faz 36 anos

Palmeiras recebeu quase um Andreas com vendas de quem não está no clube

CBF estuda marcar amistoso despedida da seleção no Brasil antes da Copa

'Não é só grana': Especialista analisa sucesso de Palmeiras e Fla na janela

Mulher que denunciou David Luiz vai entregar celular para perícia policial

Fla fecha janela com maior investimento da história e se dá por satisfeito