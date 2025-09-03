Veja os números da carreira de Emiliano Rigoni, novo reforço do São Paulo
O São Paulo trouxe um novo reforço para o setor ofensivo, que sofre com os desfalques de três atletas importantes. Na última terça-feira, o Tricolor acertou o retorno do atacante argentino Emiliano Rigoni, de 32 anos, que já passou pelo clube paulista entre as temporadas de 2021 e 2022.
Em questão de números, o auge de Rigoni foi no próprio Tricolor, em 2021. Naquela temporada, o argentino, que era comandado por Hernán Crespo, disputou 38 partidas, com 11 gols marcados e seis assistências.
A Gazeta Esportiva relembrou os números da carreira de Rigoni, que já teve passagens pelo futebol dos Estados Unidos, México, Argentina e, claro, do Brasil. Os dados são do Sofascore. Veja abaixo:Primeira passagem no Tricolor (2021 e 2022)
Rigoni atuou pelo São Paulo entre 2021 e 2022 e, sob o comando de Crespo, teve seu melhor momento no clube. Ao todo, ele atuou em 70 partidas pelo Tricolor, com 13 gols e nove assistências. Após a saída de Crespo, o jogador caiu drasticamente de rendimento e foi negociado com o Austin FC, da MLS.
Rigoni (Foto: Divulgação/São Paulo)
Início na Argentina (Belgrano e Independiente)
Rigoni começou a jogar futebol em seu país natal, a Argentina, onde teve um começo discreto. Em 2015, iniciou no Belgrano e, nos dois anos seguintes, defendeu o Independiente. Ao todo, somando estas três temporadas, o atacante disputou apenas 27 jogos, com dez gols marcados e três assistências.
Carreira na Europa (Zenit, Atalanta, Sampdoria e Elche)
Em 2017, Rigoni rumou à Europa, onde permaneceria por quatro temporadas. Primeiro, foi ao Zenit, da Rússia, que posteriormente emprestou o argentino para a Atalanta e para a Sampdoria.
Em 2020, Rigoni foi comprado pelo Elche-ESP, último clube dele antes de chegar ao São Paulo um ano depois. Ao todo, pelo continente europeu, o atleta disputou 103 jogos, com 16 gols e nove assistências.
Futebol na América do Norte (Austin FC e León)
Após deixar o São Paulo em 2022, Rigoni foi anunciado pelo Austin FC, da MLS. Por lá, o argentino fez 58 partidas entre 2022 e 2024, com seis gols e seis assistências.
Por fim, neste ano, Rigoni chegou ao Léon, do México, onde não viveu um bom momento. Foram 18 jogos, com um gol e uma assistência no futebol mexicano.