Vasco acerta empréstimo de volante ao Avaí; veja detalhes

O Vasco anunciou a transferência por empréstimo de Lucas Eduardo ao Avaí. O volante defenderá o clube catarinense até o fim da atual temporada.

Formado nas categorias de base do Cruzmaltino, Lucas teve poucas oportunidades pela equipe principal em 2025. Sua única atuação no ano foi no empate em 1 a 1 diante do Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, quando entrou em campo apenas nos minutos finais do segundo tempo.

Na sequência, o meio-campista foi emprestado ao Cuiabá, com contrato até dezembro. Entretanto, não conseguiu se firmar no Dourado e acabou retornando antecipadamente ao Rio de Janeiro. Já em julho, recusou uma oferta do Olexandriya, da Ucrânia.

Aos 21 anos, Lucas Eduardo ganhará uma nova oportunidade para se destacar. No Avaí, será comandado por Jair Ventura e terá a chance de ajudar a equipe, atualmente na 12ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro.

O volante, inclusive, já teve seu contrato registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está livre para fazer sua estreia pelo Leão da Ilha.