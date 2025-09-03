Topo

Esporte

Vasco acerta empréstimo de volante ao Avaí; veja detalhes

03/09/2025 16h55

O Vasco anunciou a transferência por empréstimo de Lucas Eduardo ao Avaí. O volante defenderá o clube catarinense até o fim da atual temporada.

Formado nas categorias de base do Cruzmaltino, Lucas teve poucas oportunidades pela equipe principal em 2025. Sua única atuação no ano foi no empate em 1 a 1 diante do Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, quando entrou em campo apenas nos minutos finais do segundo tempo.

Na sequência, o meio-campista foi emprestado ao Cuiabá, com contrato até dezembro. Entretanto, não conseguiu se firmar no Dourado e acabou retornando antecipadamente ao Rio de Janeiro. Já em julho, recusou uma oferta do Olexandriya, da Ucrânia.

Aos 21 anos, Lucas Eduardo ganhará uma nova oportunidade para se destacar. No Avaí, será comandado por Jair Ventura e terá a chance de ajudar a equipe, atualmente na 12ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro.

O volante, inclusive, já teve seu contrato registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está livre para fazer sua estreia pelo Leão da Ilha.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Santos é goleado pelo Bragantino no Brasileirão sub-17

Primo de Khabib contesta soberania de Topuria nos pesos-leves: "Meu cartel é melhor"

Santos lidera crescimento nas redes sociais em agosto, e São Paulo volta ao top 5

Lateral do São Paulo pode se transferir para o futebol do Chipre; saiba detalhes

Vasco acerta empréstimo de volante ao Avaí; veja detalhes

Samir: Só há um caminho para o Corinthians se salvar sem SAF

Emiliano Rigoni aparece no BID e fica livre para reestrear pelo São Paulo

Vasco presta solidariedade a Jair: "Vencemos uma vez e venceremos novamente"

Ancelotti acerta ao não tratar Neymar como intocável na seleção, diz PVC

Arsenal deixa Gabriel Jesus fora da lista da Champions e inscreve apenas três atacantes

São Paulo: Vazamento de negociação com Marcos Leonado irritou Al-Hilal