Vai e vem do Santos: veja quem chegou e quem saiu na janela de transferências
Chegou ao fim a janela de transferências. O Santos fechou o período com oito contratações e sete saídas. Veja a seguir o vai e vem do Peixe.
Contratações
Defesa reforçada
Alexis Duarte
O zagueiro chega ao Peixe após passar pelo Spartak Moscou, da Rússia. O contrato é de quatro anos, até 2029. Ele é paraguaio. Pelo time russo, somou 65 partidas, com uma assistência. Na atual temporada, disputou sete jogos, sendo titular em seis delas.
Adonis Frías
O zagueiro de 27 anos chega do León, do México, com contrato até 31 de dezembro de 2028. O argentino estava no León desde o começo de 2023. Pela equipe mexicana, soma 84 jogos, três gols e três assistências.
Igor Vinícius
O lateral direito de 28 anos foi revelado pelo próprio Peixe e retornou à Vila Belmiro com contrato válido até 30 de junho de 2028. Ele chegou de forma gratuita após rescindir com o São Paulo. O defensor já entrou em campo seis vezes pelo Alvinegro Praiano.
Mayke
O vínculo do ex-lateral direito do Palmeiras com o Santos é definitivo e válido até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Ele já vestiu a camisa alvinegra cinco vezes.
Opções para o meio
Victor Hugo
O meio-campista de 21 anos chega por empréstimo do Flamengo, depois de passagem pelo Göztepe, da Turquia. O contrato é até 31 de julho de 2026.
Revelado no Rubro-Negro, Victor Hugo foi emprestado ao time turco em agosto do ano passado. No futebol europeu, disputou 35 partidas e balançou as redes três vezes. Desde que retornou ao Flamengo, porém, se viu sem espaço e só disputou um jogo nesta temporada.
Willian Arão
O meio-campista firmou vínculo até o dia 31 de dezembro de 2026. Ele estava no Panathinaikos, da Grécia, e chegou de graça ao Santos. O jogador de 33 anos entrou em campo uma vez pelo Peixe. No momento, ele está entregue ao departamento médico.
Força ofensiva
Lautaro Díaz
O atacante de 27 anos chega por empréstimo do Cruzeiro, com contrato até 31 de julho de 2026 e vestirá a camisa 21. O atacante foi contratado pela Raposa em 2024. Ao todo, foram 42 partidas e quatro bolas na rede. Ele estava sem espaço no time de Leonardo Jardim.
Gustavo Caballero
O vínculo do paraguaio de 23 anos com o Alvinegro Praiano é definitivo e válido por quatro temporadas (até 2029). O atacante já tem seis jogos, um gol e uma assistência pelo time paulista.
Saídas
João Paulo
O goleiro de 30 anos foi emprestado ao Bahia, até junho de 2026.
Aderlan
O lateral direito assinou contrato com o Sport até o fim da temporada de 2025, após rescindir amigavelmente seu vínculo com o Santos.
Kevyson
O lateral esquerdo foi emprestado ao Sport até o término da Série A do Campeonato Brasileiro.
Leo Godoy
O lateral direito estava emprestado ao Santos pelo Athletico-PR, que recebeu uma proposta do Estudiantes, da Argentina, e negociou o argentino.
Diego Pituca
O meio-campista acertou a sua rescisão amigável com o clube paulista. O contrato era válido até o final de 2027. O atleta de 32 anos estava sem espaço no Peixe e foi para o V-Varen Nagasaki, do Japão.
Luca Meirelles
O atacante foi anunciado como reforço do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Santos vendeu do jogador por cerca de 12 milhões de euros (cerca de R$ 75,5 milhões na cotação atual).
Yeferson Soteldo
O atacante venezuelano foi vendido ao Fluminense, que topou adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 50% seguiram com o Santos.