Vai e vem do Santos: veja quem chegou e quem saiu na janela de transferências

Chegou ao fim a janela de transferências. O Santos fechou o período com oito contratações e sete saídas. Veja a seguir o vai e vem do Peixe.

Contratações

Defesa reforçada

Alexis Duarte



O zagueiro chega ao Peixe após passar pelo Spartak Moscou, da Rússia. O contrato é de quatro anos, até 2029. Ele é paraguaio. Pelo time russo, somou 65 partidas, com uma assistência. Na atual temporada, disputou sete jogos, sendo titular em seis delas.

Adonis Frías



O zagueiro de 27 anos chega do León, do México, com contrato até 31 de dezembro de 2028. O argentino estava no León desde o começo de 2023. Pela equipe mexicana, soma 84 jogos, três gols e três assistências.

A história do Santos é incrível e muito conhecida na Argentina, principalmente por jogadores como Pelé e Neymar, e isso dá uma motivação extra ao chegar aqui. Hoje temos o Neymar aqui e também é uma motivação gigante jogar com esta classe de jogador.

Igor Vinícius



O lateral direito de 28 anos foi revelado pelo próprio Peixe e retornou à Vila Belmiro com contrato válido até 30 de junho de 2028. Ele chegou de forma gratuita após rescindir com o São Paulo. O defensor já entrou em campo seis vezes pelo Alvinegro Praiano.

Mayke



O vínculo do ex-lateral direito do Palmeiras com o Santos é definitivo e válido até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Ele já vestiu a camisa alvinegra cinco vezes.

Opções para o meio

Victor Hugo



O meio-campista de 21 anos chega por empréstimo do Flamengo, depois de passagem pelo Göztepe, da Turquia. O contrato é até 31 de julho de 2026.

Revelado no Rubro-Negro, Victor Hugo foi emprestado ao time turco em agosto do ano passado. No futebol europeu, disputou 35 partidas e balançou as redes três vezes. Desde que retornou ao Flamengo, porém, se viu sem espaço e só disputou um jogo nesta temporada.

Willian Arão



O meio-campista firmou vínculo até o dia 31 de dezembro de 2026. Ele estava no Panathinaikos, da Grécia, e chegou de graça ao Santos. O jogador de 33 anos entrou em campo uma vez pelo Peixe. No momento, ele está entregue ao departamento médico.

Força ofensiva

Lautaro Díaz



O atacante de 27 anos chega por empréstimo do Cruzeiro, com contrato até 31 de julho de 2026 e vestirá a camisa 21. O atacante foi contratado pela Raposa em 2024. Ao todo, foram 42 partidas e quatro bolas na rede. Ele estava sem espaço no time de Leonardo Jardim.

Gustavo Caballero



O vínculo do paraguaio de 23 anos com o Alvinegro Praiano é definitivo e válido por quatro temporadas (até 2029). O atacante já tem seis jogos, um gol e uma assistência pelo time paulista.

Saídas

João Paulo



O goleiro de 30 anos foi emprestado ao Bahia, até junho de 2026.

Aderlan



O lateral direito assinou contrato com o Sport até o fim da temporada de 2025, após rescindir amigavelmente seu vínculo com o Santos.

Kevyson



O lateral esquerdo foi emprestado ao Sport até o término da Série A do Campeonato Brasileiro.

Leo Godoy



O lateral direito estava emprestado ao Santos pelo Athletico-PR, que recebeu uma proposta do Estudiantes, da Argentina, e negociou o argentino.

Diego Pituca



O meio-campista acertou a sua rescisão amigável com o clube paulista. O contrato era válido até o final de 2027. O atleta de 32 anos estava sem espaço no Peixe e foi para o V-Varen Nagasaki, do Japão.

Luca Meirelles



O atacante foi anunciado como reforço do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Santos vendeu do jogador por cerca de 12 milhões de euros (cerca de R$ 75,5 milhões na cotação atual).

Yeferson Soteldo



O atacante venezuelano foi vendido ao Fluminense, que topou adquirir 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 50% seguiram com o Santos.