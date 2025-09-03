UOL ganha prêmio pela série Corpo de Atleta, da Olimpíada de 2024

O UOL foi um dos vencedores do Prêmio Excelência Jornalística 2025, evento organizado pela SIP (Sociedade Interamericana de Imprensa).

O portal faturou o prêmio da categoria "fotografia" pela série Corpo de Atleta, em que sete competidores de diversas modalidades mostraram os reflexos físicos que as particularidades do esporte trazem a cada um. O especial, que pode ser visto clicando aqui, foi divulgado pouco antes da Olimpíada de 2024.

O conteúdo foi produzido pelos jornalistas Paulo Favero e Beatriz Cesarini e teve edição de Bruno Doro. Marcelo Maragni, no papel de fotógrafo, e Bruna Sanches, que atuou no design, completam o time premiado.

Foi um convite muito especial não só por fotografar esses atletas incríveis e olhar com mais atenção os detalhes físicos, mas também ouvir mais sobre suas vidas foi uma experiência enriquecedora. Me chamou a atenção como o corpo humano é capaz de se moldar conforme a forma que é usado Marcelo Maragni

Aimê Louise, da natação, em ensaio fotográfico para a série Corpo de Atleta Imagem: Marcelo Maragni

Aimê Louise (natação), Chico Barretto (ginástica artística), Leticia Bufoni (skate), Nicole Cintra (levantamento de peso), Samuel Silva (escalada), Vitoria Rosa (atletismo) e Willian Lima (judô) foram os atletas participantes do especial.

"A série, por meio de imagens de beleza impressionante acompanhadas de histórias pessoais, mostra como a prática esportiva molda o corpo dos atletas", disse a comissão de jurados ao justificar a escolha.

O prêmio será entregue em cerimônia durante a Assembleia Geral da SIP, que ocorre em Punta Cana, República Dominicana, entre 16 a 19 de outubro.