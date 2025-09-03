Topo

Esporte

UOL ganha prêmio pela série Corpo de Atleta, da Olimpíada de 2024

Série contou com participação de sete atletas e foi produzida em meio às Olimpíadas - Marcelo Maragni
Série contou com participação de sete atletas e foi produzida em meio às Olimpíadas Imagem: Marcelo Maragni
do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 17h57

O UOL foi um dos vencedores do Prêmio Excelência Jornalística 2025, evento organizado pela SIP (Sociedade Interamericana de Imprensa).

O portal faturou o prêmio da categoria "fotografia" pela série Corpo de Atleta, em que sete competidores de diversas modalidades mostraram os reflexos físicos que as particularidades do esporte trazem a cada um. O especial, que pode ser visto clicando aqui, foi divulgado pouco antes da Olimpíada de 2024.

O conteúdo foi produzido pelos jornalistas Paulo Favero e Beatriz Cesarini e teve edição de Bruno Doro. Marcelo Maragni, no papel de fotógrafo, e Bruna Sanches, que atuou no design, completam o time premiado.

Foi um convite muito especial não só por fotografar esses atletas incríveis e olhar com mais atenção os detalhes físicos, mas também ouvir mais sobre suas vidas foi uma experiência enriquecedora. Me chamou a atenção como o corpo humano é capaz de se moldar conforme a forma que é usado Marcelo Maragni

Aimê Louise, da natação, em ensaio fotográfico para a série Corpo de Atleta - Marcelo Maragni - Marcelo Maragni
Aimê Louise, da natação, em ensaio fotográfico para a série Corpo de Atleta
Imagem: Marcelo Maragni

Aimê Louise (natação), Chico Barretto (ginástica artística), Leticia Bufoni (skate), Nicole Cintra (levantamento de peso), Samuel Silva (escalada), Vitoria Rosa (atletismo) e Willian Lima (judô) foram os atletas participantes do especial.

"A série, por meio de imagens de beleza impressionante acompanhadas de histórias pessoais, mostra como a prática esportiva molda o corpo dos atletas", disse a comissão de jurados ao justificar a escolha.

O prêmio será entregue em cerimônia durante a Assembleia Geral da SIP, que ocorre em Punta Cana, República Dominicana, entre 16 a 19 de outubro.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Brasil x Chile: saiba onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

Cadillac anuncia piloto de testes da IndyCar e F-1 volta e ter um americano após três anos

Santos registra rescisão de contrato com Gil no BID

UOL ganha prêmio pela série Corpo de Atleta, da Olimpíada de 2024

Luiz Henrique celebra retorno à Seleção Brasileira: "Muito trabalho e muita humildade"

Às vésperas de jogo da NFL no Brasil, elenco do Chargers treina no CT do Corinthians

Santos é goleado pelo Bragantino no Brasileirão sub-17

Primo de Khabib contesta soberania de Topuria nos pesos-leves: "Meu cartel é melhor"

Santos lidera crescimento nas redes sociais em agosto, e São Paulo volta ao top 5

Lateral do São Paulo pode se transferir para o futebol do Chipre; saiba detalhes

Vasco acerta empréstimo de volante ao Avaí; veja detalhes