Trio é integrado e Santos treina sem Neymar em reapresentação

Depois de dois dias de folga, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quarta-feira. O treino contou com três novidades e a ausência de Neymar.

Recém-anunciados, o zagueiro Adonis Frías, o meio-campista Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz treinaram pela primeira vez com o elenco alvinegro. O zagueiro Alexis Duarte, outro reforço, está servindo a seleção paraguaia e se apresenta após a data Fifa.

Neymar, por sua vez, não participou das atividades. O astro ficou na academia.

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá 11 dias para preparar o Peixe para o duelo com o Atlético-MG. O jogo está marcado apenas para o dia 14, domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para este embate, o comandante não poderá contar com Rollheiser. O meia está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Já o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão são dúvidas. Ambos estão em transição.

Neymar, por sua vez, irá conversar com Vojvoda para decidir se joga ou não. O meia-atacante não gosta de jogar em gramado sintético, como o da Arena MRV.

O elenco volta aos treinos nesta quinta-feira para seguir a preparação.

Adonis no primeiro treino pelo Peixão! ?? pic.twitter.com/NtaABp0fBR ? Santos FC (@SantosFC) September 3, 2025

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos



Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos