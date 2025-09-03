Talleres descarta acordo e exige que Corinthians pague dívida "com urgência"
O Corinthians ainda não conseguiu sequer derrubar o transfer ban ativo, mas já teme uma eventual nova punição da Fifa. O clube possui uma dívida com o Talleres pela aquisição de Rodrigo Garro e tenta se antecipar propondo um acordo, mas os argentinos prometem jogo duro.
Segundo informações obtidas pela reportagem, a diretoria alvinegra, agora presidida por Osmar Stabile, buscou nas últimas semanas uma aproximação do Talleres para discutir um possível acordo de parcelamento da dívida. O valor da pendência é de R$ 23,3 milhões.
O clube argentino, por sua vez, não sinalizou positivamente. O Talleres procurou o Timão durante a gestão Augusto Melo para tratar sobre o assunto, mas foi ignorado. Irritado, o time de Córdoba acredita que não há margem para um acordo e exige o pagamento à vista.
Presidente detona Corinthians
A Gazeta Esportiva entrou em contato com Andrés Fassi, presidente do Talleres, que detonou o Corinthians.
O mandatário alegou que a dívida prejudicou o clube argentino nos âmbitos financeiro e esportivo, e que o Timão deve resolver a pendência "com urgência". Ele ainda descartou qualquer tipo de negociação com dirigentes alvinegros.
"Ninguém do Corinthians me ligou. A dívida deles nos prejudicou financeira e esportivamente. Já faz quase dois anos. O jogador agora vale 300% a mais do que o preço de compra. E ainda nos pedem condições de pagamento? Impossível! Eles precisam pagar com urgência", disparou Andrés Fassi.
A Fifa condenou o Corinthians, em fevereiro deste ano, a pagar o Talleres por Garro. Resta, portanto, somente a homologação por parte da Corte Arbitral do Esporte (CAS). A tendência é que o órgão tome uma decisão definitiva sobre o caso em breve.
Os argentinos aguardam o desfecho e confiam que o Timão será punido.
"O CAS é um órgão confiável que tem seus próprios prazos que devem ser respeitados", disse Fassi, à reportagem.
Entenda o caso
O Corinthians assinou um acordo para a aquisição de 80% dos direitos econômicos de Garro, com pagamentos programados em parcelas ao longo dos próximos anos.
A diretoria do Timão depositou US$ 4 milhões brutos na conta do clube argentino, que por sua vez pedia que o valor fosse pago de forma líquida, sem dedução de impostos, e recorreu à Fifa, pleiteando a diferença do montante, além de multa e vencimento antecipado das demais parcelas.
Neste processo, o Corinthians foi condenado a pagar US$ 3.612.000, mais 18% de juros anuais da seguinte forma:
- Juros anuais de 18% sobre o valor de US$ 612.000,00 a partir de 17 de janeiro de 2024 até data efetiva de pagamento;
- Juros anuais de 18% sobre o valor de US$ 3.000.000,00 a partir de 27 de janeiro de 2024 até a data do pagamento efetivo.
Além disso, a Fifa adicionou uma multa de US$ 722.400.
Mais punições à vista?
Ainda sem resolução para o caso de Félix Torres, o Corinthians pode sofrer mais punições da Fifa em breve. Além do processo envolvendo Rodrigo Garro, há outras duas ações em que o Timão foi condenado pela entidade e estão sob análise do CAS, aguardando uma decisão. São elas:
- R$ 40 milhões ao meio-campista Matías Rojas
- R$ 6,76 milhões ao Shakthar Donetsk pelo empréstimo de Maycon