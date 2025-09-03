Topo

'SPFC sonhou com Marcos Leonardo e acordou com Rigoni', diz Fabiola Andrade

Colaboração para o UOL

03/09/2025 00h40

O fim da janela de transferências trouxe um choque de realidade para o São Paulo? No fim de Papo, Fabiola Andrade comentou o tema.

O clube tricolor desistiu da contratação de Marcos Leonardo, com quem havia negociado nos últimos dias. Por outro lado, o time anunciou a contratação de Emiliano Rigoni

Sem centroavante ficou. Veio o Rigoni. O são-paulino dorme pensando no Marcos Leonardo e veio o Rigoni. É o que tem para hoje. Tem que viver com a realidade do clube. O Marcos Leonardo seria uma baita contratação, um jogador muito diferente.
Fabiola Andrade

