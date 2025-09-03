Sem contrato! Brasileiro vence, mas não convence e passa em branco no Contender

Após brilhar no 'LFA 215', no fim de agosto, Eduardo Henrique aceitou voltar à ação rapidamente para, na última terça-feira (2), tentar alcançar o sonho de assinar com o UFC. Em ação pelo quarto episódio da nona temporada do 'Contender Series', menos de duas semanas após sua mais recente luta, 'Chapolin', como é conhecido, conseguiu ter o braço erguido no seu confronto. Mas como diz o ditado, o peso-mosca (57 kg) brasileiro pode ter vencido, mas não convenceu Dana White o suficiente com seu desempenho, e acabou ficando sem o sonhado contrato com a principal liga de MMA do mundo.

Em ação no segundo combate da noite, Chapolin enfrentou An Tuan Ho. Participante da mais recente edição do 'TUF', na qual integrou a equipe de Daniel Cormier, o brasileiro colocou seu wrestling para jogo para dominar as ações do duelo e controlar o rival vietnamita. Um triplo 30-27 garantiu o triunfo de Eduardo sem grandes sustos.

Entretanto, durante o discurso pós-luta, Dana White, apesar de ressaltar o talento de Chapolin, optou por não contratá-lo nesta oportunidade. Campeão do LFA e com apenas 29 anos de idade, o peso-mosca de Buritama (SP) provavelmente seguirá no radar da alta cúpula do Ultimate para, quem sabe, receber novas chances de adentrar na organização em breve.

Samuel Silva nocauteado

O 'Esquadrão Brasileiro' contou com dois representantes em ação no último episódio do Contender Series. Além de Eduardo 'Chapolin', Samuel Silva também adentrou o octógono montado no 'Apex'. Porém, o peso-leve (70 kg) do Amazonas acabou nocauteado pelo canadense Mandel Nallo ainda no primeiro assalto. Seu adversário, inclusive, garantiu o sonhado contrato com o UFC pelo desempenho fulminante. Além dele, o trio formado por Jean-Paul Lebosnoyani, Cezary Oleksiejczuk e Tommy McMillen também foi agraciado com uma vaga na empresa.

Confira abaixo os resultados da noite:

Jean-Paul Lebosnoyani venceu Jack Congdon por nocaute no primeiro round

Cezary Oleksiejczuk venceu Theo Haig por nocaute no primeiro round

Mandel Nallo venceu Samuel Silva por nocaute técnico no primeiro round

Eduardo Chapolin venceu An Tuan Ho por decisão unânime

Tommy McMillen venceu David Mgoyan por decisão majoritária

