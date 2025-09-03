Seleção: Quarteto ofensivo é solução para falta de 10? Comentaristas opinam

A formação com quatro atacantes, que deve ser usada por Carlo Ancelotti na seleção brasileira pode trazer desequilíbrio? Milly Lacombe e Luis Rosa debateram o tema no UOL News.

O técnico italiano, sem Neymar e com poucos meias criativos à disposição, optou por testar alternativas ofensivas e recuar pontas para suprir a carência de um articulador. A decisão reflete uma tendência recente na formação de jogadores no país.

Milly: Camisa 10 faz falta

Eu acho que afeta a criatividade do futebol brasileiro. A gente parou de fazer meias, a gente faz muitos atacantes e a gente faz muitos volantes. [...] Acho que fez falta, sim, a gente ter a opção de um camisa 10 verdadeiro. [...] Não temos na seleção esse cara hoje e temos pouquíssimos desses caras no futebol brasileiro.

Milly Lacombe

Rosa: Aposta ousada

É um desafio. A gente sabe que não é só encher de atacantes que o time vai ser muito ofensivo, e não é enchendo de volantes que o time vai ser extremamente defensivo. [...] Gostei da aposta ousada.

O modelo do Ancelotti [é] de vir para um país e propor ideias que a gente já tinha lá atrás quando falava no Brasil. [...] Não é porque não dá para vários jogadores da mesma posição jogarem junto. Desde que todo mundo tenha a cooperação coletiva como ele falou.

Luis Rosa

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.