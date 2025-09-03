Topo

Seleção: Quarteto ofensivo é solução para falta de 10? Comentaristas opinam

do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 19h51

A formação com quatro atacantes, que deve ser usada por Carlo Ancelotti na seleção brasileira pode trazer desequilíbrio? Milly Lacombe e Luis Rosa debateram o tema no UOL News.

O técnico italiano, sem Neymar e com poucos meias criativos à disposição, optou por testar alternativas ofensivas e recuar pontas para suprir a carência de um articulador. A decisão reflete uma tendência recente na formação de jogadores no país.

Milly: Camisa 10 faz falta

Eu acho que afeta a criatividade do futebol brasileiro. A gente parou de fazer meias, a gente faz muitos atacantes e a gente faz muitos volantes. [...] Acho que fez falta, sim, a gente ter a opção de um camisa 10 verdadeiro. [...] Não temos na seleção esse cara hoje e temos pouquíssimos desses caras no futebol brasileiro.
Milly Lacombe

Rosa: Aposta ousada

É um desafio. A gente sabe que não é só encher de atacantes que o time vai ser muito ofensivo, e não é enchendo de volantes que o time vai ser extremamente defensivo. [...] Gostei da aposta ousada.

O modelo do Ancelotti [é] de vir para um país e propor ideias que a gente já tinha lá atrás quando falava no Brasil. [...] Não é porque não dá para vários jogadores da mesma posição jogarem junto. Desde que todo mundo tenha a cooperação coletiva como ele falou.
Luis Rosa

